Kamu kurumları bugün tatil mi? 24 Ocak Pazartesi kamu çalışanları idari izinli mi? Kamudaki hamile ve engelli çalışanlar kar izni yapacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde haftanın ilk gününde kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun kar yapışı nedeniyle tatil edilip edilmediği araştırılırken bir yandan da hamile ve engelli çalışanlar için kar izni olup olmadığı merak ediliyor. İşte il valiliklerinden gelen son açıklamalar...
KAMU KURUMLARI BUGÜN TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada;
Kıymetli Hemşehrilerim,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan;
Malûl ve Engelliler ile
Hamile olanlar
24-25 Ocak tarihlerinde (PAZARTESİ-SALI) İDARİ İZİNLİ sayılacaktır.'' dedi.
24 OCAK PAZARTESİ KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN VALİLİK AÇIKLAMALARI
BURSA
Bursa Valisi Yakup Canbolat, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile personellerin 2 gün idari izinli sayılacağını duyurdu. Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İlimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 ve 25 Ocak 2022 tarihlerinde iki gün süreli idari izinli sayılacaktır ifadelerini kullandı.
KIRŞEHİR
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yoğun kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personelin 3 izinli sayılacağını duyurdu. Valilikler peş peşe izin kararını duyurdular. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve oluşacak olumsuzluk nedeniyle il genelinde 24-25-26 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak" ifadelerini kullandı.