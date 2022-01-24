Kamu kurumları bugün tatil mi? 24 Ocak Pazartesi kamu çalışanları idari izinli mi? Kamudaki hamile ve engelli çalışanlar…

SİVAS

Sivas Valiliği kar yağışı nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personelinin ?iki gün idari izinli sayılacağını duyurdu. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmanın önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği hatırlatılarak, kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve engelli kamu personellerinin 24-25 Ocak tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 2 gün idari izin verildiğini duyurdu. Kırıkkale'de soğuk ve kar yağışlı hava günden güne etkisini artırıyor. Şehrin birçok bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda da zaman zaman aksaklıklar yaşanmaması için belediye ve özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildiği belirtildi. Açıklamada, "Yeni haftada da devam etmesi beklenen illerde çalışan personeller için valilikler ek tedbir kararları aldı. İl genelinde devam eden kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri 24-25 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.

KÜTAHYA

Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu görevlilerinin 24 Ocak 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verildi. Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada," İl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 24 Ocak 2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmalarına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi" denildi.