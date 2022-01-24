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    • 24.01.2022 15:22
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    Son dakika: İstanbul'da uyarı üstüne uyarı! İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu! Yoğun kar yağışı geliyor: 3 gün sürecek vaziyet alın

    Son dakika haberi... Yoğun kar yağışı İstanbul'u felç etmiş durumda! İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle iniş ve kalkışlar saat 18.00'a kadar durduruldu. İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının il genelinde etkili olacağını belirterek, dikkatli olunmasını istedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam etmesinin tahmin edildiğiniİstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, "Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında,nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer 15.30'da sona erecektir." denildi. AFAD'dan yapılan uyarıda vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

    İstanbul’da uyarı üstüne uyarı! Yoğun kar geliyor

    Son dakika haberi... Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının il genelinde etkili olacağını belirterek, dikkatli olunmasını istedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" denildi. Öte yandan İstanbul için sürekli son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

    KARLA MÜCADELE

    AFAD da vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşacağına dikkat çekti ve kamu kurum ve kuruluşlarında mesailerin 15:30'da sona ereceğini duyurdu.

    UÇUŞLAR DURDU

    İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı sonrası toplanan ekipler, uçuşların 18.00'e kadar durdurulmasına karar verdi. Uçuş güvenliği için alınan kararın uzayıp uzamayacağı yapılacak bir sonraki değerlendirmede belli olacak.

        SABİHA GÖKÇEN İÇİN DEĞERLENDİRME

        İstanbul Havalimanı'nda artan kar yağışı sonrası uçuşların durması ile gözler Sabiha Gökçen'e çevrildi. Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde de kar yağışı etkili oluyor. Pistin durumu yakından takip edilirken benzer bir değerlendirme Sabiha Gökçen Havalimanı için de yapılıyor.

        83 SEFER İPTAL EDİLMİŞTİ

        İstanbul'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürünce uçuşlarda aksamalar yaşanmıştı. THY dünden beri 83 seferini iptal etmek zorunda kalmıştı.

        3 GÜN ETKİLİ OLACAK

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam etmesinin tahmin edildiğini belirtmiş ve "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" şeklinde uyarıda bulunmuştu.

        KAMU KURUMLARINDA MESAİ 15:30'DA SONA ERECEK

        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşacağına dikkat çekti ve kamu kurum ve kuruluşlarında nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailerin 15:30'da sona ereceğini duyurdu.

            Mesai ile ilgili kararı Twitter'dan paylaşan Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular... Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer 15.30'da sona erecektir" dedi.

            ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKMAYIN

            İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

            AFAD tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ve STK ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

                Vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmaması istenen açıklamada, "Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplamda 72 bin 81 personel, 33 bin 450 araç, makine ve teçhizat görevlendirilmiştir. Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaşımız yurtlarda misafir edilmiştir. Yurt genelinde 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. Bin 340 sıcak Yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek, bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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                İstanbul’da uyarı üstüne uyarı! Yoğun kar geliyor
                Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da uyarı üstüne uyarı! İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu! Yoğun kar yağışı geliyor: 3 gün sürecek vaziyet alın
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