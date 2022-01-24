Son dakika haberi... Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının il genelinde etkili olacağını belirterek, dikkatli olunmasını istedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" denildi. Öte yandan İstanbul için sürekli son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
KARLA MÜCADELE
AFAD da vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşacağına dikkat çekti ve kamu kurum ve kuruluşlarında mesailerin 15:30'da sona ereceğini duyurdu.
UÇUŞLAR DURDU
İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı sonrası toplanan ekipler, uçuşların 18.00'e kadar durdurulmasına karar verdi. Uçuş güvenliği için alınan kararın uzayıp uzamayacağı yapılacak bir sonraki değerlendirmede belli olacak.