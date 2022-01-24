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    • 25.01.2022 22:22
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    Kara teslim olan İstanbul'dan dakika dakika son durum: Uçuşlar başladı

    Son dakika haberleri... İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sonucu vatandaşlar yollarda perişan olurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer İstanbul'a geldi. Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlara başladı. İşte haberin detayları ve dakika dakika istanbul'dan son durum...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    İstanbul’da dakika dakika son durum

    İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sonrası vatandaşlar yollarda adeta perişan oldu.

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    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSTANBUL TALİMATI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, İstanbul'da.



    İSTANBUL'DAN UÇUŞLAR BAŞLADI
    THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda inişlerden sonra kalkışların da başladığını bildirdi.



    İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Aycı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uçakları göndermeye başladıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

    "Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda bir pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01'i yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız."


    İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ;

    21.53 Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlara başladı.

    18.20 İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası barajlardaki doluluk oranı yüzde 54'ten yüzde 70'e çıktı.

    17.30 Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 24 saat içinde afetin izlerini silmeye çalıştıklarını söyleyen Karaismailoğlu yoğun kar yağışının perşembe gününe kadar süreceğinin altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu bu süreç boyunca Marmaray'ın tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini de belirtti.

    16.00 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır.

    15.24 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." dedi.

    13.53: İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Bşk. Şekib Avdagiç: İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır.



        13.29 İstanbul Valiliği kenti etkisi altına alan kar nedeniyle yeni önlemler alındığını açıkladı.
        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;


        Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,


        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,
        Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,
        İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
        Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,
        Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,
        Karar verilmiştir.


        İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan "Kış Tedbirleri Genelgesi" kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.
        Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz. "         denildi.



        13.00: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM otomobil geçişine açıldı.

        SON DAKİKA! istanbul'da köprüler araç geçişlerine açıldı



        12:55: Yoğun karın ardından yolların kapanması nedeniyle İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasında duran ulaşım, yeniden başladı.

        SAAT: 12.46 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim;İlimizde #Esenler, #Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (26 Ocak 2022, ÇARŞAMBA) 09.00'a kadar durdurulmuştur." açıklamasında bulundu.




        SAAT: 12.20         Bakan Karaismailoğlu, "4700 KM'lik İstanbul Bölge müdürlüğündeki merkezde çok önemli çalışmalar yapıldı. Olumsuz hava şartları altında 11 bin vatandaşımız bu mücadeleyi verdiler. Süreç sıkıntılı geçti tabi. Mahmutbey ve Hadımköy kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik durdu. Terk edilmiş araçların ortadan kalırılması gerekiyor.

        Trenler hızlı trenler Ankara-İstanbul arasında çalışıyor. Marmaray sabaha kadar ücretsiz olarak hizmet edecek vatandaşlara." açıklamasında bulunurken, Bakan Soylu, "Kar yağışı perşembe gününe kadar İstanbul'da devam edecek. Mümkün olmadıkça özel araçlarınızla yola çıkmayın." dedi.


        SAAT: 10.08 MAHSUR KALAN 71 KİŞİ MİSAFİR EDİLDİ

        Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İstanbul'da AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makinelerinin hazırlandığı, ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıkları'ndaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapıldığını açıkladı.



        71 KİŞİ MİSAFİR EDİLDİ
        Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca Hadımköy'de mahsur kalan 71 kişinin Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda misafir edildiğini duyurdu.



            SAAT: 09.10             İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." açıklamasında bulundu.




            İSTANBUL'DA YARGI ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN
            SAAT: 08.44 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu.

            Adalet Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, HSK, İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.


            SAAT: 07.47 TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.

            İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.


            SAAT: 07.36 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava koşullarından İstanbul'da ulaşımın ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) şehrin farklı noktalarında görevlendirildiğini bildirdi.

            Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE İstanbul'un hizmetinde. Hava koşulları İstanbul'da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir." ifadesini kullandı.

            Bakan Koca, söz konusu paylaşımında İstanbul'da görev yapan UMKE araçlarının fotoğraflarını da yayımladı.


            SAAT 13.00'E KADAR ÖZEL ARAÇLARA TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI
            İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi.


                SAAT: 06.02 Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

                "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.

                Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."


                Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'da etkili olan kar yağışından etkilenenlere gıda ve yardım malzemeleriyle destek oldu.




                SAAT: 05.48 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

                Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

                "Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla yolda mahsur kalan 5057 hemşerimizi tahliye ederken, 3180 hemşerimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor."



                2716 KİŞİ OTELLERE, MİSAFİRHANELERE VE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ
                03.30 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:                 Yolda mahsur kalan 2716 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

                İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU İLE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU İSTANBUL'A GELDİ
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a geldi.



                Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Sezer'in kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin gerçekleştirilecek toplantının ardından ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

                METRO VE TRAMVAY ANCAK ÇALIŞIR HALE GETİRİLEBİLDİ
                Bakanlık sorumluluğundaki Marmaray sabaha kadar ücretsiz hizmet verirken İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


                OTOGARDA ÇIKIŞ KISITLASI 13.00'E KADAR UZATILDI
                03.08: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:                 Kıymetli hemşehrilerim; İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün (SALI) saat 13.00'e kadar uzatılmıştır.

                02.55 Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, "Bu akşam bir takım oyunu oynanamadı çünkü takımın kaptanı yoktu. Organizasyon yapılamadı." dedi.

                02.27 Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: "16 Milyon için çalışıyoruz" lafı algıdan ibaret. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 2017'de de çok kar yağdı ama hiçbir zaman böyle bir duruma düşmedik. Yönetim beceriksizliği İstanbul yaşıyor."

                02.15 Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı açıklamada "Bir tane büyükşehir aracına rastlamadım. Personelle karşılaştım. Biz buraya bakmıyoruz dediler." ifadelerini kullandı.

                    02.03 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kıymetli İstanbullular, araçların mahsur kaldığı yol güzergahlarında bulunan 71 camimiz açıktır. Yolda kalan hemşehrilerimiz camilerimize de tahliye edilmektedir.

                    01.53 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "İBB bazı yerlere tuzlar koymuş. Tuzu atan yok. Tuzlar donmuş zaten" ifadelerini kullandı.

                    01.45 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan, 494 hemşehrimizi tahliye edip, 157 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Tahliye çalışmalarımız devam ediyor."

                    01.40 Gaziosmanpaşa Belediye Başaknı Hasan Tahsin Usta yaptığı açıklamada "İBB'nin bu organizasyonluğunu halk sorgulamalı. İstanbul adeta terk edilmiş zafiyette." ifadelerini kullandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlarımız için Kültür Sanat Merkezini ve Farika Kitaplı Kahve evi açık olacaktır. Sıcak çay ve yiyecek imkanları ile misafirlerini bekliyor. 444 0 467" ifadelerine yer verildi.

                    01.30 İSTANBUL HAVALİMANINDA KAR İPTALLERİ

                    İstanbul Havalimanı pistlerindeki kapalılık durumunun saat 13.00'e kadar uzatıldığı, aprondaki uçaklarda bekleyen tüm yolcuların tahliye işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

                    01.27 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı A Haber ekranlarında İBB'nin yetersiz kaldığını belirterek, "İstanbul böyle birşey yaşamadı" dedi.

                    "İSTANBUL'U İLK KEZ BÖYLE GÖRÜYORUM"
                    01.20 Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı A Haber'e yaptığı açıklamada İBB'nin uyarılara rağmen gereken tedbirleri almadığını ve İstanbul'u ilk defa bu halde gördüğünü vurguladı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan problemlerden dolayı trafikte kalan tüm vatandaşlar için Tuzla Belediyesi ve Orhanlı ek hizmet binasının kapıları açıktır

                    "İLÇEDE YOLLAR AÇILDI"
                    01.10                     Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır A Haber'de vatandaşları belediyenin tesislerinde ağırlayacaklarını açıkladı. Bahadır ilçe genelinde çoğu yolu açtıklarını söyledi.

                    01.05 Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de A Haber canlı yayına katılarak mağdur olan vatandaşlara belediye olarak kapıların açık olduğunu belirtti. Öztekin yolda kalan vatandaşları otelde ağırlayacaklarını açıkladı. Vatandaşlarımız araçla gelemezse iş makineleriyle gidip alırız. Öztekin vatandaşların ulaşabilmesi için, 0212 294 11 00 numaralarını aramalarını söyledi.

                    ESENLER BELEDİYE BAŞKANI GÖKSU DUYURDU: VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ
                    00.59 Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu A Haber ekranlarına katıldı. İBB'nin gereken tedbirleri almadığını ve yetersiz kaldığını belirten Göksu, "Esenler Kültür Merkezi restoranımızda sıcacık çay ve çorbalarımız 'nizin ikramı olarak hazır. Yolda kalan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

                    MARMARAY SABAHA KADAR ÜCRETSİZ
                    Öte yandan Bakan Karaismailoğlu Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz devam edececeğini bildirdi.

                    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

                    "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir."

                    İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
                    İletişim Başkanlığı karla mücadele kapsamından atılan adımları paylaştı.

                        İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

                        "Devletimiz olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, yurdun dört bir yanında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. 81 ilde, 4.603 vatandaşımızın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır.

                        AFAD verilerine göre; ülke genelinde 74.936 personel, 25.187 araç, makine ve teçhizat ile mücadeleye devam edilmektedir. 81 ilde yolda kalan vatandaşlarımıza 1.433 sıcak yemek, 52.123 içecek, 21.318 kumanya ve 59.479 ikramlık ve 397 battaniye dağıtımı yapılmıştır.

                        Olumsuz hava koşullarından dolayı hâlihazırda 75 adet devlet ve il yolu ulaşıma kapatılmıştır. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergâhından İstanbul'a gidişler tedbir amaçlı durdurulmuştur.

                        6 İl Valiliği tarafından yoldan kalan kişiler için gerekli tedbirler alınmıştır. İstanbul ve Adıyaman Havaalanları uçuşa kapatılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir."

                        VAKIFLAR YURTLARIN KAPILARINI AÇTI
                        TÜGVA, ÖNDER ve İlim Yayma Vakıfları yurtlarını yolda mahsur kalanlar için ücretsiz açtıklarını duyurdu.

                        Türkiye Gençlik Vakfı: İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle yolda kalan vatandaşlar için bünyesinde bulunan yurtlarda ücretsiz barınak ve sıcak içecek hizmeti sağlamaktadır. İletişim Bilgileri 0553 859 01 64 - Üsküdar 0553 859 10 28 - Florya
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                        Haberler Güncel Kara teslim olan İstanbul'dan dakika dakika son durum: Uçuşlar başladı
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