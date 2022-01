İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Aycı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, uçakları göndermeye başladıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda bir pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01'i yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız."



İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ;



21.53 Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak uçuşlara başladı.



18.20 İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sonrası barajlardaki doluluk oranı yüzde 54'ten yüzde 70'e çıktı.

17.30 Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 24 saat içinde afetin izlerini silmeye çalıştıklarını söyleyen Karaismailoğlu yoğun kar yağışının perşembe gününe kadar süreceğinin altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu bu süreç boyunca Marmaray'ın tüm vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini de belirtti.

16.00 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır.

15.24 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da karayolları ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." dedi.



13.53: İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Bşk. Şekib Avdagiç: İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır.