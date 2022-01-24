Son dakika: Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da kamu çalışanlarına idari izin!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.