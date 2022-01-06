Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.01.2022 16:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2022 17:13
    ABONE OL

    Metroya beton döken İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun'dan kargaları güldürecek açıklama: Çukur vardı onu kapattık

    Sancaktepe-Yenidoğan-Taşdelen metro inşaatında yapılan kazı çalışmaları CHP'li Büyükşehir Belediye ekiplerince beton dökülerek kapatılmaya başlandı. CHP'nin metro çalışmasını durdurup üzerine beton dökmesi büyük tepki toplarken İBB'nin sözcüsü Murat Ongun, "Yıllar önce kazılmış 30 metre derinliğinde bir çukur vardı onu kapattık" şeklinde kargaları güldürecek bir açıklamaya imza attı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Metroya beton döken İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun’dan kargaları güldürecek açıklama: Çukur vardı onu kapattık

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz mayıs ayında inşaatını durdurduğu Sancaktepe-Yenidoğan metro inşaatının ardından yine aynı hat üzerinde bulunan Sarıgazi durağını da beton dökerek kapatmaya başladı.

    Sancaktepe ilçe sınırları içinden geçen 6 durak ve 6,96 kilometre uzunluğunda olan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek (Sarıgazi- Taşdelen) metro hattının, Sarıgazi Eski Ankara Caddesi üzerinde yer alan durağa ait inşaat alanını toprakla doldurarak, inşaatı durdurdu.

    İBB, metro hattı için açılan çukurları toprakla kapatıyor

    Mahalle sakinleri ise yaşanan duruma tepki gösterdi.



    Mahalle sakini Medeni Zorlu, "2 yıldır çalışma yok. Malzemeleri, vinci kaldırmışlar götürmüşler. Biz de bu mahallede oturuyoruz, sevindik. Ulaşım daha güzel olacaktı. Ama olmadı, demek ki nasip olmadı bu mahalleye" dedi.

        "SANCAKTEPE HALKININ HAYALLERİNE DE ATILMIŞ BİR TOPRAKTIR"
        Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "7 ay içinde ilçemizden geçen metro hattının Yenidoğan durağının ardından Sarıgazi durağına atılan bu toprak sadece metro alanına değil Sancaktepe halkının hayallerine de atılmış bir topraktır.

        İstanbul halkı, özellikle Sancaktepe halkı 7 ay içinde ikinci kez metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri de gördü. Bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır. Sancaktepe Belediye Başkanı olarak ilçe halkımıza reva görülen bu kararı kabul etmiyoruz" dedi.

        MURAT ONGUN'DAN ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA: ÇUKUR VARDI ONU KAPATTIK
        CHP'li İBB'nin Sözcüsü tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ongun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "O bir metro hattı değil. Yıllar önce kazılmış 30 metre derinliğinde bir çukur." ifadelerini kullandı.



        ONGUN'UN ÇUKUR DEDİĞİ ÇALIŞMADA ASILI YAZI DİKKAT ÇEKİYOR
        İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "metro hattı değil çukur" dediği çalışma alanında İBB'nin "Metro hattı inşaatı" tabelası dikkat çekiyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS Bursa’da!
        Haberler Güncel Metroya beton döken İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun'dan kargaları güldürecek açıklama: Çukur vardı onu kapattık
            SON DAKİKA