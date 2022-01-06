Metroya beton döken İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun’dan kargaları güldürecek açıklama: Çukur vardı onu kapattık





Mahalle sakini Medeni Zorlu, "2 yıldır çalışma yok. Malzemeleri, vinci kaldırmışlar götürmüşler. Biz de bu mahallede oturuyoruz, sevindik. Ulaşım daha güzel olacaktı. Ama olmadı, demek ki nasip olmadı bu mahalleye" dedi.