Metroya beton döken İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun’dan kargaları güldürecek açıklama: Çukur vardı onu kapattık

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz mayıs ayında inşaatını durdurduğu Sancaktepe-Yenidoğan metro inşaatının ardından yine aynı hat üzerinde bulunan Sarıgazi durağını da beton dökerek kapatmaya başladı.
Sancaktepe ilçe sınırları içinden geçen 6 durak ve 6,96 kilometre uzunluğunda olan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek (Sarıgazi- Taşdelen) metro hattının, Sarıgazi Eski Ankara Caddesi üzerinde yer alan durağa ait inşaat alanını toprakla doldurarak, inşaatı durdurdu.
Mahalle sakinleri ise yaşanan duruma tepki gösterdi.
Mahalle sakini Medeni Zorlu, "2 yıldır çalışma yok. Malzemeleri, vinci kaldırmışlar götürmüşler. Biz de bu mahallede oturuyoruz, sevindik. Ulaşım daha güzel olacaktı. Ama olmadı, demek ki nasip olmadı bu mahalleye" dedi.