BİRAZ AR NAMUS İFFET...

Durum çok ortada buna kılıf aramayın. 'Minareyi çalmışsın kılıfını arıyoruz' deriz. Zaten 'saray' ifadesi dilierine plesenk olmuş bir ifade. Kimi kast ettiğini iyi biliyoruz kimi kandırıyorsunuz. O kadar iticisiniz ki sözünüzün arkasında durun.

Hadi oradan gerçekten hodri meydan. Bu ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar hakarete uğramış bir cumhurbaşkanı var mı? Bir siyasi lider var mı? Artık yeter gerçekten. Ya o bir Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Bu hepimizin onuru ve itibarıdır. Bunu yaparsanız başkası ne yapmaz. Ayıptır günahtır biraz ar namus iffet gerekiyor ya." dedi.

Sedef Kabaş'ın yıllar önce FETÖ'yü öven mesajlarını ise ifşa ediyoruz. Kabaş'ın FETÖ'nün militanlığını yaptığı işte o tweetler...