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    • 22.01.2022 12:33
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    • 22.01.2022 12:56
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    Sedef Kabaş küfür talimatını FETÖ'den mi aldı? FETÖ ile sicilini ifşa ediyoruz! Dün Özal hedefti bugün Erdoğan

    Muhalif medyanın beslemesi Sedef Kabaş Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a TELE 1’de hakaret etti. Sınırları aşan Kabaş, "'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" ifadesini kullanarak büyük bir skandala imza attı. Emniyet ekipleri ise sözde gazeteciyi evinden aldı. Peki bu yaşanan olayın perde arkasında neler var? Dün darbecilerin özel davetlerine katılan sözde aydın ve gazeteciler 'Özal'ı indireceğiz' diyerek tehdit etmişti. Bugün ise hedefte Başkan Erdoğan var. A Haber yanında Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç, ". Bu ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar hakarete uğramış bir cumhurbaşkanı var mı? Artık yeter." diyerek tepki gösterdi. Kabaş, Başkan Erdoğan'a yapılan hakaretlerin talimatını FETÖ'den mi aldı? Sözde gazeteci Kabaş'ın FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin militanlığını yaptığı tweetlerini ortaya çıkarıyoruz. İşte Kabaş'ın FETÖ ile ilişkisinin ifşaları...

    takvim.com.tr
    Sedef Kabaş küfür talimatını FETÖ’den mi aldı?

    Cumhuriyet Halk Parti'sine (CHP) yakın Sedef Kabaş'ın hakaretleri sonrası yine CHP'ye yakın Uğur Dündar da tehdit diline başvurdu.

    HADDİNİ AŞAN SÖZDE GAZETECİ

    CHP yandaşı gazeteci Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı. Sedef Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    EVİNDEN ALDILAR

    Kabaş hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı. Televizyon programında Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    ADALET YERİNİ BULACAK

    Gözaltına alınan Kabaş'ın adalet önünde hakettiği cezayı bulacağını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

        TALİMAT FETÖ'DEN Mİ?

        Peki Kim bu Sedef Kabaş? Talimatları FETÖ'den mi alıyorlar? Muhalefet hakaret ve küfür diliyle neyi amaçlıyorlar? Gündemin öne başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirildi.

        ERDOĞAN KADAR HAKARETE UĞRAMIŞ BİR CUMHURBAŞKANI VAR MI?

        Önce FETÖ kanallarında sonra da CHP kanallarındaki hakaret dilinin altında neler var? A Haber yanında Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç, "Çocuklar namaz kılıyor diye kıyametleri koparan, cami önünde ayakkabı arayan bir medya vardı. Bugün örneğini gördüğümüz ise TELE 1. Hakaret dilini kullananlar 'biz mağduruz' diyorlar.

        BİRAZ AR NAMUS İFFET...

        Durum çok ortada buna kılıf aramayın. 'Minareyi çalmışsın kılıfını arıyoruz' deriz. Zaten 'saray' ifadesi dilierine plesenk olmuş bir ifade. Kimi kast ettiğini iyi biliyoruz kimi kandırıyorsunuz. O kadar iticisiniz ki sözünüzün arkasında durun.

        Hadi oradan gerçekten hodri meydan. Bu ülkede Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar hakarete uğramış bir cumhurbaşkanı var mı? Bir siyasi lider var mı? Artık yeter gerçekten. Ya o bir Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Bu hepimizin onuru ve itibarıdır. Bunu yaparsanız başkası ne yapmaz. Ayıptır günahtır biraz ar namus iffet gerekiyor ya." dedi.

        Sedef Kabaş'ın yıllar önce FETÖ'yü öven mesajlarını ise ifşa ediyoruz. Kabaş'ın FETÖ'nün militanlığını yaptığı işte o tweetler...

            Saman gazetesine övgüler

            Zaman'ın milatını Kabaş...

            Zaman birlik olma zamanı

                Mit tırları olayı..

                Fuat Avni'den geçmiş olsun...

                Mit tırlarını skandalını savundu...

                    İstanbul vurulmadıkça...

                    ESKİDEN ÖZAL ŞİMDİ ERDOĞAN

                    Müjdat Gezen, Sezen Aksu, Levent Üzümcü, Mine Kırıkkanat, Füsun Demirel'in de aralarında bulunduğu terör sempatizanı 'amiral eskilerinin' ardından hükümeti hedef alan bir bildiri yayımladı.

                    Bildiriye imza atan Müjdat Gezen, 90'lı yıllarda da CHP'nin eski versiyonu SHP'nin yemeğine katıldığı sözde sanatçı arkadaşlarıyla birlikte 'Özal'ı indireceğiz' diyerek tehdit etmişti.
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                    Küçük felaketin adı: Ahmet Davutoğlu
                    Haberler Güncel Sedef Kabaş küfür talimatını FETÖ'den mi aldı? FETÖ ile sicilini ifşa ediyoruz! Dün Özal hedefti bugün Erdoğan
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