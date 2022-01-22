Cumhuriyet Halk Parti'sine (CHP) yakın Sedef Kabaş'ın hakaretleri sonrası yine CHP'ye yakın Uğur Dündar da tehdit diline başvurdu.
HADDİNİ AŞAN SÖZDE GAZETECİ
CHP yandaşı gazeteci Sedef Kabaş CHP'nin kanalı TELE 1'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı. Sedef Kabaş "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
EVİNDEN ALDILAR
Kabaş hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı. Televizyon programında Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ADALET YERİNİ BULACAK
Gözaltına alınan Kabaş'ın adalet önünde hakettiği cezayı bulacağını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.