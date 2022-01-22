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    • 22.01.2022 10:13
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    Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde Sincar komutanı Azad İzzeddin ve koruması öldürüldü

    Son dakika... Terör örgütü PKK/YPG'ye bomba yağmaya devam ediyor. MİT sınır ötesinde başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Terör örgütü PKK'nın 'ikinci Kandil'i olarak bilinen Sincar'da bir grup teröristin olduğu araç SİHA ile bombalandı. Vurulan araçlardan birinde PKK'nın sözde Sincar komutanı Azad İzzeddin ve koruması da bulunuyordu. İşte haberin detayları...

    MİT’ten nokta operasyon!

    Son dakika... MİT dün saat 15.00 sıralarında büyük bir operasyona imza attı. Bir grup teröristin tespit edildiği bir araç SİHA ile bombalandı.

    KAFALARINA BOMBA ATILDI

    Sincar'da imha edilen araçta terör örgütü PKK'nın sözde Sincar sorumlusu Azad İzzeddin ile koruması Enver Tolhildan'ın bulunduğu öğrenildi.

    MİT, PKK'nın kılcal damarına girmiş durumda. Yaptığı başarılı operasyonlarla örgüt içinde büyük bir dağılma başladı.

    Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), geçen günlerde Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın Sincar'da faaliyet gösteren kolu YBŞ'nin sözde genel sorumlusu Hasan Said Hasan'ın, operasyon öncesi üst düzey örgüt mensuplarıyla buluştuğu belirlenmişti.

        MİT, uzun süredir takip ettiği YBŞ'nin sözde genel sorumlusu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan'ı geçen günlerde PKK/KCK'nın işgali altındaki Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda etkisiz hale getirdi.

        Sözde üst düzey bazı PKK mensupları ile Sincar'da bir araya geldiği haberinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda, Hasan'ın içinde bulunduğu hareket halindeki araç vuruldu. Aracın kullanılamaz hale geldiğini gösteren operasyona ait fotoğraflar da ortaya çıktı.
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        MİT’ten nokta operasyon!
        Haberler Güncel Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde Sincar komutanı Azad İzzeddin ve koruması öldürüldü
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