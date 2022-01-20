Amerikan FOX TV'nin sunucusu Selçuk Tepeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu gibi konuşması sonrası RTÜK inceleme başlattı! Fondaş medya saldırıya geçti

Şahin, FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin "hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu" nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.
"MUHALEFET LİDERİ GİBİ DAVRANMASI KABUL EDİLEMEZ"
"Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini" vurgulayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Kirli propagandalarıyla toplumu tahrik eden Tepeli, haber sunumuna yorum katarak sürekli iktidarı kötülüyor.
Haber spikerinden çok muhalefet parti üyesi gibi konuşan FOX sunucusunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları vatandaşın tepkisini çekiyordu.
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