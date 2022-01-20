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    • 20.01.2022 11:39
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    Amerikan FOX TV'nin sunucusu Selçuk Tepeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu gibi konuşması sonrası RTÜK inceleme başlattı! Fondaş medya saldırıya geçti

    Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sürekli kaynaksız ve delilsiz yalan bilgi paylaşan FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattıklarını açıkladı. Fondaş medyanın amiral gemisi olan ABD merkezli FOX TV ile sunucu Tepeli, herhangi bir kanıt sunmadan düzenli olarak hükümet düşmanlığını körüklüyor. RTÜK Başkanı Şahin'in, Tepeli ile ilgili açıklamasından sonra ABD ve Avrupa ülkelerinden yüklü para desteği alan fondaş medya çılgına döndü.

    Tepeli’ye inceleme sonrası fondaş medya saldırıya geçti

    Şahin, FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin "hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu" nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

    "MUHALEFET LİDERİ GİBİ DAVRANMASI KABUL EDİLEMEZ"

    "Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini" vurgulayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

    Kirli propagandalarıyla toplumu tahrik eden Tepeli, haber sunumuna yorum katarak sürekli iktidarı kötülüyor.

    Haber spikerinden çok muhalefet parti üyesi gibi konuşan FOX sunucusunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları vatandaşın tepkisini çekiyordu.

    FONDAŞ MEDYA KOPYA HABERLERLE İKTİDARI HEDEF ALDI

        ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından para desteği alan fondaş medya inceleme sonrası Tepeli'ye destek vererek iktidarı ve RTÜK'ü kötüledi.

        İşte öne çıkan Tepeli'ye destek verip haberi çarpıtarak iktidara saldıran fondaş medya unsurlarından bazıları:

        Yeniçağ gezetesi, "İşte Selçuk Tepeli'nin canlı yayında söyledikleri. Sen misin Televizyonda gerçekleri söyleyen. RTÜK soruşturma başlattı" başlığını kullandı.

        T24 haber sitesi de diğer fondaş medya unsurları gibi Tepeli'nin delilsiz iddialarını öne çıkardı.

            Gazete Duvar, Tepeli'nin delilsiz ithamlarını gerçekmiş gibi öne çıkararak bu yüzden RTÜK'ün inceleme başlattığını belirtti.

            Birgün gazetesi RTÜK'ün muhalif üyesi İlhan Taşçı'nın kara propagandalarını haberleştirip RTÜK Başkanını hedef aldı.

            Halk TV'de diğer fondaş medya aparatları gibi 5. kol faaliyetlerini sürdürdü. Tepeli'nin delilsiz iddialarını paylaşıp RTÜK'ü ve iktidarı kötüledi.
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                Haberler Güncel Amerikan FOX TV'nin sunucusu Selçuk Tepeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu gibi konuşması sonrası RTÜK inceleme başlattı! Fondaş medya saldırıya geçti
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