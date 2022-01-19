Amerikan FOX'unun toplumu yanlış yönlendirme çabalarına RTÜK kayıtsız kalmadı! Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatıldı

Toplumu yanlış yönlendiren algı dolu ve taraflı yayınlarda başı çeken Amerikan tilkisi FOX, tilkiliğinden vazgeçmiyor.
MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ GİBİ AHKAM KESTİ
Hükümet karşıtı bir yayın politikası izleyen FOX'ta ana haberleri sunan Selçuk Tepeli'nin eleştirinin dozunu kaçırıp muhalefet partisi lideri gibi ahkam kesmesi büyük bir tepki uyandırdı.
Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışan Amerikan tilkisinin paralı elemanı Selçuk Tepeli'nin tarafsızlıktan uzak tutumuna Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kayıtsız kalmadı.
RTÜK, Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.