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    • Güncel
    • 20.01.2022 00:48
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    • 20.01.2022 01:05
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    Amerikan FOX'unun toplumu yanlış yönlendirme çabalarına RTÜK kayıtsız kalmadı! Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatıldı

    Taraflı yayınlarda başı çeken, algı ve kurgunun üretim merkezi olan FOX, eleştirinin dozunu kaçırdı. Amerika merkezli kanalın Türkiye ayağında ana haberleri sunan Selçuk Tepeli'nin muhalefet partisi lideri gibi ahkam kesip toplumu yanlış yönlendirme girişimi büyük tepki çekti. RTÜK, Tepeli'nin kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlattı.

    RTÜK’ten FOX’a inceleme!

    Toplumu yanlış yönlendiren algı dolu ve taraflı yayınlarda başı çeken Amerikan tilkisi FOX, tilkiliğinden vazgeçmiyor.



    MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ GİBİ AHKAM KESTİ
    Hükümet karşıtı bir yayın politikası izleyen FOX'ta ana haberleri sunan Selçuk Tepeli'nin eleştirinin dozunu kaçırıp muhalefet partisi lideri gibi ahkam kesmesi büyük bir tepki uyandırdı.



    Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışan Amerikan tilkisinin paralı elemanı Selçuk Tepeli'nin tarafsızlıktan uzak tutumuna Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kayıtsız kalmadı.




    RTÜK, Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

        "İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"
        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı.

        Açıklamada, "Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.



        İşte Şahin'in o paylaşımı;
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        Haberler Güncel Amerikan FOX'unun toplumu yanlış yönlendirme çabalarına RTÜK kayıtsız kalmadı! Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatıldı
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