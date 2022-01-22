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    • 22.01.2022 07:01
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    • 22.01.2022 07:01
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    Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

    Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için 874 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, bir zafere daha ulaştı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan ve geçen ay eyleme katılan Adla Yıldırım'ın, 8 yıl önce 'Irak'a çalışmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alamadığı oğlu Mehmet Akif Yıldırım, örgütten kaçıp Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan alan Yıldırım çifti, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada 8 yıl sonra kavuştukları oğulları Mehmet Akif'e sarıldı, gözyaşı döktü.

    AA
    Bir aile daha oğluna kavuştu!
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    Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuştu.

    HDP il binası önünde 28 Aralık 2021'de oturma eylemine katılan anne Adla ve baba İbrahim Yıldırım'ın, 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Mehmet Akif Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan alan Yıldırım çifti, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada 8 yıl sonra kavuştukları oğulları Mehmet Akif'e sarıldı, gözyaşı döktü.

        Duygulu anlar yaşayan baba Yıldırım, "Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız, jandarma teşkilatımız, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah bütün aileler çocuklarına kavuşur." dedi.

        34 AİLE EVLADINA KAVUŞMUŞ OLDU
        Yıldırım ailesinin de evladına kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 34'e yükseldi.

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