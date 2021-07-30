Azerbaycanlı ekip, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'de: Kederi bizim kederimiz
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi. 100 kişilik grubu Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve yetkililer karşıladı.
30.07.2021 22:44
- Son Güncelleme: 31.07.2021 06:48
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi.
Ekip sorumlusu Xudiyev Rza, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in onayıyla yüz kişilik ekibin yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye'ye geldiğini söyledi.
Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu dile getiren Xudiyev Rza, "Önce genel bir çalışma ve koordinasyonla neler yapabileceğimizi planlayacağız.