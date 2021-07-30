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Azerbaycanlı ekip, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'de: Kederi bizim kederimiz

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi. 100 kişilik grubu Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve yetkililer karşıladı.

30.07.2021 22:44 - Son Güncelleme: 31.07.2021 06:48
Azerbaycanlı ekip, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'de: Kederi bizim kederimiz

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi.

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Azerbaycanlı ekip, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'de: Kederi bizim kederimiz

Bakü Haydar Aliyev Havaalanı'ndan uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen 100 kişilik grubu Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve yetkililer karşıladı.

Azerbaycanlı ekip, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'de: Kederi bizim kederimiz

Havalimanında pasaport işlemleri tamamlanan Azerbaycanlı ekipler kendilerine tahsis edilen otobüslerle Muğla'nın Kötekli Mahallesi'ndeki kalacakları yere uğurlandı.

Azerbaycanlı ekip, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'de: Kederi bizim kederimiz

Ekip sorumlusu Xudiyev Rza, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in onayıyla yüz kişilik ekibin yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Azerbaycanlı ekip, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'de: Kederi bizim kederimiz

Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu dile getiren Xudiyev Rza, "Önce genel bir çalışma ve koordinasyonla neler yapabileceğimizi planlayacağız.