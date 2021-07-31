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    • 31.07.2021 08:39
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    Son dakika: İzmir'e meteor mu düştü? Meteor/gök taşı düşmesi nedir? İzmir meteor düşmesi!

    Dün gece saatlerinde İzmir'e meteor düştüğü iddiası sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı. Binlerce kişi şehre meteor düştüğüne dair paylaşımlar yaparken paylaşılan görüntüler dikkat çekti. Peki, İzmir'e meteor mu düştü? Meteor/gök taşı düşmesi nedir? İzmir meteor düşmesi olayı nedir? İşte detaylar...

    İzmir'e meteor mu düştü?

    İzmir'de dün gece 02.00 sularında meteor düştüğü iddia edildi. Konu hakkında sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapıldı. Ayrıca paylaşılan görüntüler ise dikkatleri üzerine çekti. Peki, İzmir'e meteor mu düştü? Meteor/gök taşı düşmesi nedir? İzmir meteor düşmesi nedir? İşte son dakika gelişmeleri

    GÖK TAŞI MI DÜŞTÜ?

    Türkiye semalarında dün gece saat 02.00 sularında atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor düşmesine sahne olduğu iddia edildi. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    İşte gök taşı düşme olayına dair merak edilenler;

    GÖK TAŞI NEDEN DÜŞER?

    Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.

    Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.

        Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

        Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.

        Gözlendiği sırada atmosfere ve dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.

            Gök taşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir: taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir göktaşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından meydana gelir; ve taşlı-demir göktaşları hem metal hem de kaya materyali içerir.

            Modern sınıflandırmalar, göktaşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır.

            Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.
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