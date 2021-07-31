Son dakika: İzmir'e meteor mu düştü? Meteor/gök taşı düşmesi nedir? İzmir meteor düşmesi!

İzmir'de dün gece 02.00 sularında meteor düştüğü iddia edildi. Konu hakkında sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapıldı. Ayrıca paylaşılan görüntüler ise dikkatleri üzerine çekti. Peki, İzmir'e meteor mu düştü? Meteor/gök taşı düşmesi nedir? İzmir meteor düşmesi nedir? İşte son dakika gelişmeleri
GÖK TAŞI MI DÜŞTÜ?
Türkiye semalarında dün gece saat 02.00 sularında atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor düşmesine sahne olduğu iddia edildi. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İşte gök taşı düşme olayına dair merak edilenler;
GÖK TAŞI NEDEN DÜŞER?
Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.
Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.