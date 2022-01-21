Kuvvetle muhtemel, Rusya-Ukrayna savaşını Başkan Erdoğan'dan başka kimse durduramaz

Bu karmaşık dünyada, bu kadar karmaşık işlerin arasına girip barışı sağlamaya çalışmak ciddi bir iştir.

Türkiye bunu defalarca yaptı. En son Azerbaycan'ın yanında yer almasına rağmen Ermenistan'la ne savaşa girdi ne de diyaloğu kopardı.

Türkiye'de siyasetin eksiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir aday çıkaramamaları...

Oysa siyasette Erdoğan gibi birikimli devlet adamlarına daha fazla muhtacız.

Demek istediğim şu..."

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