Kuvvetle muhtemel, Rusya-Ukrayna savaşını Başkan Erdoğan'dan başka kimse durduramaz

Savaş çanları çalarken tüm dünya gözünü Ukrayna-Rusya sınırına dikti. ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşündüğünü ancak bunun sonucunun Rusya için "felaket" olacağını açıklamıştı.
BIDEN: PUTİN BENCE HENÜZ NET KARARINI VERMEDİ
Ukrayna'ya halihazırda 600 milyon dolar değerinde askeri mühimmat gönderdiklerine işaret ederek, "Ukrayna'ya girerse, Rusların can kaybı çok olur." uyarısında bulunan Biden, büyük ülkelerin blöf yapmaması gerektiğini vurgulayarak, "Putin bilgili bir adam, sonuçları hesapladığını düşünüyorum. Bence net kararını henüz vermedi." ifadelerini kullanmıştı.
BLINKEN UMUTLU
Öte yandan Almanya, dün Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla Berlin'de bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Cenevre'de Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.
Görüşmenin Ukrayna ile ilgili sorunun çözümünü yaklaştıracağından umutlu olduğunu dile getiren Blinken, "Zor konular bizi bekliyor. Bu konular hızlı bir şekilde çözülemez. Yarın Cenevre'de onları çözmemizi beklemiyorum. Ancak ortak anlayışımızı ilerletebiliriz ve bu, Ukrayna sınırlarına Rus askeri yığınağının azalmasıyla birleşince, önümüzdeki haftalarda bizi bu krizden uzaklaştırabilir" diye konuşmuştu.
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