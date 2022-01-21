Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.01.2022 09:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2022 10:23
    ABONE OL

    Kuvvetle muhtemel, Rusya-Ukrayna savaşını Başkan Erdoğan'dan başka kimse durduramaz

    Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere ağır askeri yığınak yapmasının ardından işgal beklentisi arttı. Savaş atmosferinin tüm bölge ülkelerini ekonomik ve stratejik olarak etkilediği aşikar. ABD ile beraber Batı ülkelerinin de Rusya'nın saldırı girişimine karşılık bölgeye konvansiyonel silah sevkıyatına hazırlanması yüz binlerce insanın hayatına mal olması anlamına geliyor. Bölgenin en önemli ülkesi olan Türkiye ve güçlü lideri gerilimi düşürmek için harekete geçmişti. Rusya'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan itimat açıklamasını değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, dönüşen küresel güç mücadelesinde Türkiye'nin Erdoğan'a olan ihtiyacının boyutunu anlattı.

    Olası savaşı Erdoğan’dan başka kimse durduramaz

    Savaş çanları çalarken tüm dünya gözünü Ukrayna-Rusya sınırına dikti. ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşündüğünü ancak bunun sonucunun Rusya için "felaket" olacağını açıklamıştı.

    BIDEN: PUTİN BENCE HENÜZ NET KARARINI VERMEDİ

    Ukrayna'ya halihazırda 600 milyon dolar değerinde askeri mühimmat gönderdiklerine işaret ederek, "Ukrayna'ya girerse, Rusların can kaybı çok olur." uyarısında bulunan Biden, büyük ülkelerin blöf yapmaması gerektiğini vurgulayarak, "Putin bilgili bir adam, sonuçları hesapladığını düşünüyorum. Bence net kararını henüz vermedi." ifadelerini kullanmıştı.

    BLINKEN UMUTLU

    Öte yandan Almanya, dün Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla Berlin'de bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Cenevre'de Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

    Görüşmenin Ukrayna ile ilgili sorunun çözümünü yaklaştıracağından umutlu olduğunu dile getiren Blinken, "Zor konular bizi bekliyor. Bu konular hızlı bir şekilde çözülemez. Yarın Cenevre'de onları çözmemizi beklemiyorum. Ancak ortak anlayışımızı ilerletebiliriz ve bu, Ukrayna sınırlarına Rus askeri yığınağının azalmasıyla birleşince, önümüzdeki haftalarda bizi bu krizden uzaklaştırabilir" diye konuşmuştu.

    BAŞKAN ERDOĞAN: BÖLGEDE BARIŞ HAKİM OLSUN

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna arasındaki krizin savaşa doğru evirlmesini doğru bulmadığını belirtmiş, "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Zira bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var. Ukrayna ziyaretimle birlikte de tabii bu arada Sayın Putin ile olan görüşmeleri aynen devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, hakim olsun, bölgede bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin." ifadelerini kullanmıştı.

        Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'ın bugünkü, "Savaş rüzgârı" başlıklı yazısı şöyle:

        "Amerika'nın gelmiş geçmiş en tartışmalı başkanı Biden, Rusya'yla bir silahlı çatışmaya girmeyi oyun zannediyor.

        Rusya'nın Ukrayna ile arasındaki ihtilafın sonucu, Biden'a göre kan denizi olması gerekiyor.

            Bunun için de Amerika elindeki silahları bölgeye yığmaya hazırlanıyor.

            UKRAYNA İLE RUSYA'DA ETKİYE SAHİBİZ

            Bu tür akılsızlıklara karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan adeta bir ilaç.

            Ukrayna-Rusya gerginliğinin en had safhada olduğu sırada bir demeç verdi ve Ukrayna'ya giderek barış için çaba harcayacağını söyledi.

                Daha da iyisi, Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan'dan gelecek her türlü katkıya olumlu baktıklarını ve barıştan yana her çözümün Rusya için olumlu kabul edildiğini açıkladı.

                ERDOĞAN GİBİ DEVLET ADAMLARINA MUHTACIZ

                Sonuçta bu hafta Erdoğan'ı, önce Kiev'de sonra da Moskova'da görmemiz mümkün.

                Bunlardan alınacak bir ders var, daha doğrusu bu dersi Tayyip Erdoğan'ın kendisi de almalı.

                    Bu karmaşık dünyada, bu kadar karmaşık işlerin arasına girip barışı sağlamaya çalışmak ciddi bir iştir.

                    Türkiye bunu defalarca yaptı. En son Azerbaycan'ın yanında yer almasına rağmen Ermenistan'la ne savaşa girdi ne de diyaloğu kopardı.

                    Türkiye'de siyasetin eksiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir aday çıkaramamaları...

                    Oysa siyasette Erdoğan gibi birikimli devlet adamlarına daha fazla muhtacız.

                    Demek istediğim şu..."

                    YAZININ TAMAMI

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Putin’in sarayından yeni görüntüler...
                    Haberler Güncel Kuvvetle muhtemel, Rusya-Ukrayna savaşını Başkan Erdoğan'dan başka kimse durduramaz
                        SON DAKİKA