4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi kimlere verilir? Bugün 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor ve milyonlarca öğrenci 15 günlük sömestr tatiline başlıyor. 21 Ocak Cuma yani bugün karneler verilecek ve veliler onur belgesi hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki onur belgesi nedir? 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf onur belgesi kimlere verilir? Ortaokul, lise onur belgesi alma şartları nelerdir? İşte tüm bilgiler…
ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?
Onur belgesinin nasıl alınacağı öğrencilerin araştırdığı bir konudur. Onur belgesini alabilmenin bazı detayları bulunuyor. Onur belgesini alabilmek taktir ve teşekkür belgelerini almaktan daha zor olabiliyor.
Onur belgesini almak isteyen öğrenciler, okulunda başarılı bir öğrencilik hayatı geçirmesi gerekiyor. Hem başarılı hem de örnek olacak davranışlar yapması, onur belgesi alınması konusunda etkilidir.
Onur belgesi her öğrenciye verilen belge türleri değildir. Onur belgesinde başarılı olmak yeterli olmuyor. Bireyler okul adına birçok proje gerçekleştirerek onur belgesini almaya hak kazanabilir. Öğrencilerin Türkçe dilini çok iyi konuşması ve okul gereçlerine olan davranışları onur belgesini almak için etkili durumlardır. Onur belgesi, taktir ve teşekkür belgesinden ayrı olarak öğrencilere verilir.