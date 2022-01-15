HDP’li Semra Güzel’in soruşturma dosyasında ortaya çıkan çarpıcı gerçekler! 1 dakikada aday oldu





İŞTE O DOSYA

Güzel hakkında hazırlanan dosya TBMM Başkanlığı'na sunuldu ve oradan da Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. Meclis'e gelen dosyada savcılığın yaptığı soruşturmada ulaştığı belge ve bilgiler yer aldı. Karma Komisyon daha önce Güzel hakkında yine örgüt üyeliği suçlamasıyla gelen bir başka dosyayı da gündemine aldı. İki dosyadaki savcılık soruşturmalarında yer alan çarpıcı bilgi ve belgeler şöyle: