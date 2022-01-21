Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.01.2022 16:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2022 16:34
    ABONE OL

    Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş hesap verecek! Harekete geçildi

    CHP yandaşı besleme gazeteci Sedef Kabaş, haddini aşarak Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler yağdırdı. 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' ifadelerini kullanan Kabaş hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yandaş gazeteci adliyeye sevk edildi. Kabaş hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da '#HaddiniBilSedefKabas' etiketi altında pek çok isim açıklama yaptı. Adalet Bakanı Gül, "Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." dedi. Öte yandan AK Parti teşkilatı, Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gel bakalım Sedef!

    Hem Başkan Erdoğan'a "diktatör" deyip hem de ekranlarda akşama kadar hakaret ve küfürleri birbiri ardına sıralayan CHP yandaşı gazetecilerden Sedef Kabaş, son sözleriyle çizgiyi fazlasıyla aştı.

    BAŞKAN ERDOĞAN VE MAKAMINA HAKARET
    Gazeteci Sedef Kabaş, CHP'nin fondaş medyası Tele1'de katıldığı canlı yayında Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına karşı hadsiz sözler sarf etti, hakaret yağdırdı.



    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
    Başkan Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı.



    Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Kabaş, saat 14.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.




        İSTANBUL ADALET SARAYI'NA GETİRİLDİ
        Kabaş, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.


        KELEPÇE TİYATROSU
        Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kabaş'ın polis aracından indiğinde elleri kelepçeli değildi.



        Ancak mağdur görüntüsü vermek isteyen yandaş gazeteci ellerini arkada bağlayarak adeta kelepçe tiyatrosu oynadı.



        ADALET ÖNÜNDE HAK ETTİĞİ KARŞILIĞI BULACAKTIR
        Gözaltına alınan Kabaş'ın adalet önünde hakettiği cezayı bulacağını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.




            Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.

            HADDİNİ BİL SEDEF KABAŞ
            AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gazeteci Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Başkan Erdoğan hakkında söylediği sözlerle gündem olan gazeteci Sedef Kabaş'ı kınayan açıklamalar yapıldı. Kabaş hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da '#HaddiniBilSedefKabas' etiketi altında pek çok isim açıklama yaptı.

            ÇELİK: AHLAKSIZLIK VE PESPAYELİKTİR
            AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kabaş'ın ifadelerini ahlaksızlık olarak değerlendirerek, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

            SOYLU: SEDEF EDEPSİZ, ARKASINA SIĞINANLAR DAHA EDEPSİZ
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şems-i Tebrizi'nın "İnsanı hayvandan ayırt eden edepdir" sözüne atıfta bulunarak, "Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz" açıklamasında bulundu.

            KURUM: MİLLETİMİZİN İRADESİNE SALDIRIDIR
            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Kabaş'a şu sözlerle tepki gösterdi:

            "Hakareti, terbiyesizliği ve ahlaksızlığı meslek edinen bir şahsın çirkin üslubuyla sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına ettiği hakaret aynı zamanda aziz milletimizin iradesine ve değerlerine alçakça bir saldırıdır."

            FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ: BU AHLAKSIZLIĞI EN SERT ŞEKİLDE KINIYORUM
            İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Sedef Kabaş'a tepki gösterdi.

            Altun Twitter üzerinden şunları yazdı:

            "Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır. Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor!

            Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur. Zira Nurettin Topçu'nun dediği gibi "ahlak meselesinin merkezine sorumluluk kavramını" koymak gerekir.

            Bu ahlaksızlık ve sorumsuzluk karşısında demokrasi ve hakkaniyet namına sesimizi yükseltmeliyiz. Üzülerek görüyoruz ki ülkemizde marjinal bir kesim günden güne radikalleşiyor, radikalleştikçe kamusal alanda öfke nöbetleri geçiriyor.

            Bu unsurlar her platformda seri yalanlar söyleyip, gazetecilik adı altında ucuz dedikodular yapıyor, hakaretler ediyorlar. Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur.

            İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Siyasi kabiliyetsizlik radikalizmle, çözümsüzlük hakaretle, bilgisizlik dedikoduyla aşılmaz. Siyaset millete dönerek, gazetecilik haber üreterek yapılır.

            Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir. Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum."

                RTÜK HAREKETE GEÇTİ
                Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

                Sedef Kabaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve sınırlarını aşan sözlerine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

                KABAŞ İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE
                Gözaltına alınan Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi. Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.



                GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ
                Sabah'ta yer alan bilgiye göre başsavcılık titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi. İlgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik-adres bilgilerinin tespiti ve savunmasının alınması, ifadeyi müteakip savcılığa bilgi verilerek alınacak ek talimat doğrultusunda işlemlere devam edilmesi noktasında talimatlar yerine getirilecek.

                AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ
                AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti teşkilatının, Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

                Kandemir, yazılı açıklamasında, "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

                AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatılan Sedef Kabaş'la ilgili paylaşım yaptı.

                Yavuz, "Söz ve davranışlarının anlamını ve ağırlığını tartamıyorlar. Konuştukça konuşuyor, konuştukça batıyorlar. Karşımıza çıkan hep aynı zihniyet. Sadece suretler değişiyor. Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan ama bilmiyorlar ki arkasında bu millet var." değerlendirmesini yaptı.

                "KİN VE NEFRETTEN GÖZLERİ DE GÖNÜLLERİ DE DİLLERİ DE KARARIYOR"
                AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da paylaşımında, "CHP'nin fondaş medyası kara delik gibi. İçine girenlerin kin ve nefretten gözleri de gönülleri de dilleri de kararıyor. Biri hakaretler ediyor, 'duayen' geçinen de onu savunup tehditler savuruyor. Fanatizmden gözü dönmüşlüğün adına gazetecilik denemez." ifadelerini kullandı.

                AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de Kabaş'a yönelik paylaşımında, "Şehirli, kültürlü, demokrat vesaire vesaire görünen bazılarının bilinç altı, kullandıkları ifadelerle böyle ortaya çıkıyor. Sadece 'haddini bil Sedef Kabaş' diyeceğim. Allah bu milleti, sizin gibilerin eline düşürmesin." değerlendirmesinde bulundu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                CANLI | Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
                Haberler Güncel Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş hesap verecek! Harekete geçildi
                    SON DAKİKA