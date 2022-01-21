HDP’li Pervin Buldan koronaya yakalandı

HDPKK BUNLAR

AK Parti ve MHP ittifakını skandal ifadelerle hedef alan Pervin Buldan, "AK Parti, HDP için 'siyasi bir teröristtir' ifadesinin kullandı. Ondan geri kalmayan küçük ortağı MHP, "Demokrasinin yüz karasıdır" diyerek, birbirleriyle yarışmaya başladılar. Buradan sesleniyoruz, Batman'dan sesleniyoruz. Bu ülkenin yüz karası sizlersiniz. Sizin zihniyetinizdir. Sizin anlayışınızdır." açıklamasında bulundu. Buldan konuşmasının ardından kongrenin yapıldığı salondan, "Katil Erdoğan" ve "Gençlik Aponun fedaisidir" sloganları atıldı.