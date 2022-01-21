HDP’li Pervin Buldan koronaya yakalandı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüse yakalandı. Pervin Buldan, haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan ve son durumunu paylaşan Buldan, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim." ifadelerine yer verdi.
Terörün siyasi ayağı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Batman 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre, HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi olan PKK'lı Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarıyla ilgili tepkiler sürerken, yeni bir skandala daha sahne oldu.
HDPKK BUNLAR
AK Parti ve MHP ittifakını skandal ifadelerle hedef alan Pervin Buldan, "AK Parti, HDP için 'siyasi bir teröristtir' ifadesinin kullandı. Ondan geri kalmayan küçük ortağı MHP, "Demokrasinin yüz karasıdır" diyerek, birbirleriyle yarışmaya başladılar. Buradan sesleniyoruz, Batman'dan sesleniyoruz. Bu ülkenin yüz karası sizlersiniz. Sizin zihniyetinizdir. Sizin anlayışınızdır." açıklamasında bulundu. Buldan konuşmasının ardından kongrenin yapıldığı salondan, "Katil Erdoğan" ve "Gençlik Aponun fedaisidir" sloganları atıldı.