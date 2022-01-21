SON DAKİKA: İstanbul'da metroda ölüme davetiye çıkaran görüntü! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapı açık hareket etti

MURAT ONGUN'DAN ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA: ÇUKUR VARDI ONU KAPATTIK

CHP'li İBB'nin Sözcüsü tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ongun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "O bir metro hattı değil. Yıllar önce kazılmış 30 metre derinliğinde bir çukur." ifadelerini kullandı.





ONGUN'UN ÇUKUR DEDİĞİ ÇALIŞMADA ASILI YAZI DİKKAT ÇEKİYOR

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "metro hattı değil çukur" dediği çalışma alanında İBB'nin "Metro hattı inşaatı" tabelası dikkat çekiyor.

ONGUN'UN "ÇUKUR" DEDİĞİ YERE İBB 2022 İÇİN 1.2 MİLYAR TL AYIRMIŞ

Ayrıca Murat Ongun'un "çukur" dediği alan için İBB'nin 2022 Yılı yatırım programından 'metro inşaatı' olarak 1.2 milyar TL para ayırdığı görüldü.