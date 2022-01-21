SON DAKİKA: İstanbul'da metroda ölüme davetiye çıkaran görüntü! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapı açık hareket etti

Yenikapı-Hacıosman hattındaki metronun kapısında seyir halindeyken arıza meydana geldi.
KAPI AÇIK İLERLEDİ
Trenin, Seyrantepe İstasyonuna kadar açık kapıyla ilerlemesi bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
CHP'Lİ İBB METRO İNŞAATLARINI BETON DÖKEREK KAPATIYOR
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz mayıs ayında inşaatını durdurduğu Sancaktepe-Yenidoğan metro inşaatının ardından yine aynı hat üzerinde bulunan Sarıgazi durağını da beton dökerek kapatmaya başladı.
Sancaktepe ilçe sınırları içinden geçen 6 durak ve 6,96 kilometre uzunluğunda olan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek (Sarıgazi- Taşdelen) metro hattının, Sarıgazi Eski Ankara Caddesi üzerinde yer alan durağa ait inşaat alanını toprakla doldurarak, inşaatı durdurdu.
Mahalle sakinleri ise yaşanan duruma tepki gösterdi.