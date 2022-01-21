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    • 21.01.2022 15:57
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    • 21.01.2022 16:28
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    SON DAKİKA: İstanbul'da metroda ölüme davetiye çıkaran görüntü! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapı açık hareket etti

    Son dakika haberleri... İstanbullular son aylarda toplu ulaşımda adeta ölümle burun buruna geliyor. Son olarak Yenikapı-Hacıosman metrosunda kelimenin tam anlamıyla 'skandal' yaşandı. Metro Seyratepe istasyonuna kadar kapı açık ilerledi o anlar bir yolcu tarafından kaydedildi.

    İstanbul metrosu ölüme davetiye çıkarıyor

    Yenikapı-Hacıosman hattındaki metronun kapısında seyir halindeyken arıza meydana geldi.

    KAPI AÇIK İLERLEDİ
    Trenin, Seyrantepe İstasyonuna kadar açık kapıyla ilerlemesi bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    CHP'Lİ İBB METRO İNŞAATLARINI BETON DÖKEREK KAPATIYOR
    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz mayıs ayında inşaatını durdurduğu Sancaktepe-Yenidoğan metro inşaatının ardından yine aynı hat üzerinde bulunan Sarıgazi durağını da beton dökerek kapatmaya başladı.

    Sancaktepe ilçe sınırları içinden geçen 6 durak ve 6,96 kilometre uzunluğunda olan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek (Sarıgazi- Taşdelen) metro hattının, Sarıgazi Eski Ankara Caddesi üzerinde yer alan durağa ait inşaat alanını toprakla doldurarak, inşaatı durdurdu.

    İBB, metro hattı için açılan çukurları toprakla kapatıyor

    Mahalle sakinleri ise yaşanan duruma tepki gösterdi.



        Mahalle sakini Medeni Zorlu, "2 yıldır çalışma yok. Malzemeleri, vinci kaldırmışlar götürmüşler. Biz de bu mahallede oturuyoruz, sevindik. Ulaşım daha güzel olacaktı. Ama olmadı, demek ki nasip olmadı bu mahalleye" dedi.

        "SANCAKTEPE HALKININ HAYALLERİNE DE ATILMIŞ BİR TOPRAKTIR"
        Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "7 ay içinde ilçemizden geçen metro hattının Yenidoğan durağının ardından Sarıgazi durağına atılan bu toprak sadece metro alanına değil Sancaktepe halkının hayallerine de atılmış bir topraktır.

        İstanbul halkı, özellikle Sancaktepe halkı 7 ay içinde ikinci kez metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri de gördü. Bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır. Sancaktepe Belediye Başkanı olarak ilçe halkımıza reva görülen bu kararı kabul etmiyoruz" dedi.

            MURAT ONGUN'DAN ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA: ÇUKUR VARDI ONU KAPATTIK
            CHP'li İBB'nin Sözcüsü tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ongun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "O bir metro hattı değil. Yıllar önce kazılmış 30 metre derinliğinde bir çukur." ifadelerini kullandı.



            ONGUN'UN ÇUKUR DEDİĞİ ÇALIŞMADA ASILI YAZI DİKKAT ÇEKİYOR
            İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "metro hattı değil çukur" dediği çalışma alanında İBB'nin "Metro hattı inşaatı" tabelası dikkat çekiyor.

            ONGUN'UN "ÇUKUR" DEDİĞİ YERE İBB 2022 İÇİN 1.2 MİLYAR TL AYIRMIŞ
            Ayrıca Murat Ongun'un "çukur" dediği alan için İBB'nin 2022 Yılı yatırım programından 'metro inşaatı' olarak 1.2 milyar TL para ayırdığı görüldü.

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            İstanbul metrosu ölüme davetiye çıkarıyor
            Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da metroda ölüme davetiye çıkaran görüntü! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapı açık hareket etti
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