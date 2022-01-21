İstanbul kar yağışı için son dakika alarmı verildi! İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? Kar yağışı kaç gün sürecek?

Ocak ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde Türkiye'nin dört bir yanında soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Özellikle Ocak ayının başlarından itibaren pek çok ilimizde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul için önemli uyarılarda bulundu. Peki, İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'A KAR SAAT KAÇTA YAĞACAK? KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
İstanbul'da cuma akşamından itibaren etkili kar yağışı bekleniyor. Konuya ilişkin uyarı yapan AKOM'a göre, kuvvetli kar yağışının 4-5 gün etkili olması bekleniyor.
AKOM verilerine göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
"CUMA AKŞAMINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü şunları söyledi:
"Dün sabahtan itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gece çok ciddi bir kar yağışı olmadı. Lokal bazı yüksek kesimlerde aralıklarla görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor."