İstanbul kar yağışı için son dakika alarmı verildi! İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? Kar yağışı kaç gün sürecek?

"BU SEFERKİ KUVVETLİ OLACAK"

Cuma günü başlayacak olan kar yağışının etkili olacağını söyleyen Tütüncü, "Bu sefer ki gelen sistem, meteorolojik parametreler doğrultusunda biraz daha kuvvetli bir sistem ve yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Büyük ihtimal yarın gerekli açıklamalar yapılmış olur. Biz de Meteoroloji Genel Müdürümüzle bu konuda sürekli istişare halindeyiz. Ona göre hem vatandaşların uyarılması hem buna göre aksiyon planlarımızı tekrar gözden geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

"4-5 GÜN SÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

Kar yağışının yaklaşık 5 gün süreceğinin öngörüldüğünü belirten Selçuk Tütüncü, "Çocuklar maalesef doya doya kar topu oynayamadılar ama şu anki beklenti, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor. Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren havanın soğuyacağı ve karla karışık yağmur yağacağı tahmin ediliyor. Sistemin daha sonra etkisini arttırarak cumartesi, pazar olmak üzere yine 4-5 gün süreyle sürdüreceği tahmin ediliyor" dedi.