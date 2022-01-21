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    • 21.01.2022 15:55
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    İstanbul kar yağışı için son dakika alarmı verildi! İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? Kar yağışı kaç gün sürecek?

    İstanbul'da bugün öğlen saatleriyle birlikte sağanak yağış başladı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde kar yağışı için son dakika alarmı verdi. Şehirde yaşayan milyonlarca kişi bu kapsamda kar yağışının ne zaman, saat kaçta başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte MGM hava durumu raporu...

    İstanbul’a kar saat kaçta yağacak?

    Ocak ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde Türkiye'nin dört bir yanında soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Özellikle Ocak ayının başlarından itibaren pek çok ilimizde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul için önemli uyarılarda bulundu. Peki, İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte detaylar...

    İSTANBUL'A KAR SAAT KAÇTA YAĞACAK? KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

    İstanbul'da cuma akşamından itibaren etkili kar yağışı bekleniyor. Konuya ilişkin uyarı yapan AKOM'a göre, kuvvetli kar yağışının 4-5 gün etkili olması bekleniyor.

    AKOM verilerine göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

    "CUMA AKŞAMINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK"

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü şunları söyledi:

    "Dün sabahtan itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gece çok ciddi bir kar yağışı olmadı. Lokal bazı yüksek kesimlerde aralıklarla görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor."

        "BU SEFERKİ KUVVETLİ OLACAK"

        Cuma günü başlayacak olan kar yağışının etkili olacağını söyleyen Tütüncü, "Bu sefer ki gelen sistem, meteorolojik parametreler doğrultusunda biraz daha kuvvetli bir sistem ve yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Büyük ihtimal yarın gerekli açıklamalar yapılmış olur. Biz de Meteoroloji Genel Müdürümüzle bu konuda sürekli istişare halindeyiz. Ona göre hem vatandaşların uyarılması hem buna göre aksiyon planlarımızı tekrar gözden geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

        "4-5 GÜN SÜRECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

        Kar yağışının yaklaşık 5 gün süreceğinin öngörüldüğünü belirten Selçuk Tütüncü, "Çocuklar maalesef doya doya kar topu oynayamadılar ama şu anki beklenti, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor. Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren havanın soğuyacağı ve karla karışık yağmur yağacağı tahmin ediliyor. Sistemin daha sonra etkisini arttırarak cumartesi, pazar olmak üzere yine 4-5 gün süreyle sürdüreceği tahmin ediliyor" dedi.

        MARMARA BÖLGESİ İÇİN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA UYARISI

        Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde bugün başlaması ve 23 Ocak'ta şiddetini artırarak hafta sonuna kadar etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarıda bulundu.

        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova, bugünden başlayarak yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Soğuk hava dalgasının, 23 Ocak Pazar günü şiddetini artırarak Marmara Bölgesi'nde gelecek hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

        Meteoroloji, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

        EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Edirne'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

        Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda da kar yağışı etkili oluyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.
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        Haberler Güncel İstanbul kar yağışı için son dakika alarmı verildi! İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? Kar yağışı kaç gün sürecek?
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