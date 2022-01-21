Son dakika: Emniyet'ten yeni karar! Yolda kalan ağır taşıtlar kişi tasarrufuna bırakılmadan çekilecek

Emniyet'ten yapılan açıklama şu şekilde;

YOĞUN KAR YAĞIŞI

Ülkemizde son günlerde mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşandığı ve bu yağışların da etkisiyle karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği özellikle ticari olarak yük taşıyan araçların kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmektedir.