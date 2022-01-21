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    • 21.01.2022 12:13
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    • 21.01.2022 12:21
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    Son dakika: Emniyet'ten yeni karar! Yolda kalan ağır taşıtlar kişi tasarrufuna bırakılmadan çekilecek

    Son dakika.. Ülke genelinde yaşanan yoğun kar nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Kazaların önlenmesi ve trafik akışının daha sağlıklı yapılması için Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bir karar aldı. Yapılan açıklamada, "Yolda kalan ağır taşıtların (treyler, çekici, kamyon vs.) kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici/kurtarıcılar beklenmeksizin, karayolları ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin koordineli tutacakları rapora istinaden, kişi tasarrufuna bırakılmadan, emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesi sağlanacaktır." denildi.

    Emniyet’ten yeni ’ağır taşıt’ kararı! Yolda kalan araçlar...

    Emniyet'ten yapılan açıklama şu şekilde;

    YOĞUN KAR YAĞIŞI

    Ülkemizde son günlerde mevsim koşullarına bağlı olarak bazı bölgelerde yoğun kar yağışı yaşandığı ve bu yağışların da etkisiyle karayollarındaki trafik akışının olumsuz yönde etkilendiği özellikle ticari olarak yük taşıyan araçların kayarak yoldan çıktıkları, yolda kaldıkları, trafik kazasına karıştıkları ve arkalarından gelen trafiğin de durmasına neden olarak yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere sebebiyet verdiği görülmektedir.

    UYGUN YERLERE ÇEKİLECEK

    Bu yolların en kısa sürede trafiğe açılması ve ulaşımın sağlanması için; Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği ile varılan mutabakat çerçevesinde, yolda kalan ağır taşıtların (treyler, çekici, kamyon vs.) kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici/kurtarıcılar beklenmeksizin, karayolları ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin koordineli tutacakları rapora istinaden, kişi tasarrufuna bırakılmadan, emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesi sağlanacaktır.
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