PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadın itirafçı oldu! Kandil’de ‘tim komutanlığı’ görevi verdiler



5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, itirafçı olan sanığın verdiği ifade doğrultusunda 'etkin pişmanlık' hükümlerinin de uygulanması gerektiği görüşünde bulundu.



İTİRAFÇI OLDU

İtirafçı sanık Lemiye Ö.H. ilk duruşmada örgüte katılma sürecini anlatarak, "Köyümüzde bir kız vardı. Sürekli örgüte eleman kazandırıyordu. Beni de kandırarak, dağa götürdü. 1999'da Afrin'e gittim. Dağda eğitim aldım. Sonra eğitime birkaç yıl ara verdim. Kandil'de 'tim komutanlığı' görevi verdiler. 2012 yılında örgütten ayrıldım. 4-5 yıldır da Türk vatandaşıyla evliyim" dedi.