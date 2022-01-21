PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadın itirafçı oldu! Kandil’de ‘tim komutanlığı’ görevi verdiler

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 7 Temmuz'da terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.'nün Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Lemiye H.Ö.'yü operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Afrin doğumlu 'Dilan' kod adlı Lemiye H.Ö'nün, 1998 yılında örgüte katıldığı belirlendi. 2004'e kadar Kandil'de olduğu tespit edilen Lemiye H.Ö.'nün, ardından Suriye'de, çeşitli bölgelerde terör örgütüne hizmet ettiği iddia edildi. 2017'de kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan Lemiye H.Ö.'nün, Kayseri'nin Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde tanıştığı kişiyle evlendiği saptandı. Polisin incelediği dijital materyallerde kadın teröristin örgüt içindeki fotoğrafları ortaya çıktı. Lemiye H.Ö.'nün, örgüt üyesi kadınlarla fotoğraf çektirdiği görüldü. Lemiye H.Ö. hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İTİRAF ETTİ
İtirafçı olan şüpheli, ev hapsi tedbiriyle salıverildi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında, tutuksuz sanık Lemiye H.Ö.'nün yargılanmasına devam edildi. Sanık Lemiye H.Ö., hava şartları nedeniyle duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.