Son dakika: TAG Otoyolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı! Valilik ve KGM'den açıklama...





KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu ve İstanbul - Ankara Otoyolu her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açılmıştır." denildi.

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