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    • 19.01.2022 18:53
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    Son dakika: TAG Otoyolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı! Valilik ve KGM'den açıklama...

    Gaziantep Valisi Davut Gül, TAG Otoyolu'nda ulaşımın kontrollü şekilde başladığını bildirdi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu ve İstanbul - Ankara Otoyolu her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

    TAG Otoyolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı

    Gaziantep Valisi Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.



    "TAG OTOYOLU'NDA ULAŞIM KONROLLÜ BİR ŞEKİLDE SAĞLANIYOR"
    Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız." dedi.



    "YOLDAKİ TEDBİRLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"
    Vali Gül, bölgede yer yer tipinin etkili olduğunu vurgulayarak, "Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



        KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
        Öte yandan konuyla ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu ve İstanbul - Ankara Otoyolu her iki yönde kontrollü olarak ulaşıma açılmıştır." denildi.

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        Haberler Güncel Son dakika: TAG Otoyolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı! Valilik ve KGM'den açıklama...
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