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    • 21.01.2022 13:19
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    Son dakika: Bakan Akar ve komuta kademesi Irak sınırında! Teröristlere geçit yok

    Son dakika... TSK terörle mücadelesini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

    Bakan Akar ve komuta kademesi Irak sınırında

    Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak'a geldi.

    Bakan Akar ve komuta kademesi Irak sınırında

    KOMUTANLAR SINIRDA

    Havalimanında Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerine başladı.

    23. Piyade Tümen Komutanlığı'na da geçen Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile toplantı yapıyor.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), ülkenin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerini etkisiz hale getirerek, bölge halkını zulümden kurtarmak ve hudutların güvenliğini sağlamak için 4 yıl önce Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdiği hatırlatıldı.



        Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 20 Ocak 2018'de saat 17.00'de başlayan harekat kapsamında, ilk olarak Hava Kuvvetleri'nin terör hedeflerini havadan vurduğu hatırlatılarak, "Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki 72 şehidimizin anısına ilk taarruz Hava Kuvvetlerimize ait 72 uçakla yapıldı. Müteakiben kahraman Mehmetçik de Afrin bölgesine doğu, kuzey ve batı yönlerinden kara harekatına başladı. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen gücünü asil milletimizin duasından alan kahraman Mehmetçik, bir üst aklın ürünü olan ve betondan inşa edilen terör inlerine teker teker girerek teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları tünellere gömdü" denildi.

        '1859 KİLOMETREKARE ALAN GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ'

        Ayrıca operasyonun gecikmesi pahasına da olsa sivillere, tarihi ve dini yapılar başta olmak üzere çevreye zarar verilmediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



        "Vurulacak hedefler adeta kuyumcu titizliğiyle tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Afrin, diğer ülkelerin yerle bir ettiği Rakka, Halep, Musul ve Doğu Guta gibi olmadı ve TSK'nın hassasiyeti sayesinde kentin altyapısı, mimarisi, tarihi ve dini yapıları zarar görmedi. Tüm dünyanın gözü önünde, tamamen uluslararası hukuka uygun ve insan haklarına saygılı şekilde gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı 57 gün sonra planlandığı gibi başarıyla sonuçlandı. Kahraman Mehmetçik o günden bugüne kadar bölgede toplam 6 bin 370 teröristi etkisiz hale getirdi. TSK'nın operasyonlarıyla 1859 kilometrekare alan da güvenli hale getirildi. Teröristlerin bölgeden temizlenmesinin ardından kapsamlı mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapılarak hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetleri icra edildi. Zeytin Dalı Harekatı'nda canları pahasına mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."
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        Haberler Güncel Son dakika: Bakan Akar ve komuta kademesi Irak sınırında! Teröristlere geçit yok
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