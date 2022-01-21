



"Vurulacak hedefler adeta kuyumcu titizliğiyle tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Afrin, diğer ülkelerin yerle bir ettiği Rakka, Halep, Musul ve Doğu Guta gibi olmadı ve TSK'nın hassasiyeti sayesinde kentin altyapısı, mimarisi, tarihi ve dini yapıları zarar görmedi. Tüm dünyanın gözü önünde, tamamen uluslararası hukuka uygun ve insan haklarına saygılı şekilde gerçekleşen Zeytin Dalı Harekatı 57 gün sonra planlandığı gibi başarıyla sonuçlandı. Kahraman Mehmetçik o günden bugüne kadar bölgede toplam 6 bin 370 teröristi etkisiz hale getirdi. TSK'nın operasyonlarıyla 1859 kilometrekare alan da güvenli hale getirildi. Teröristlerin bölgeden temizlenmesinin ardından kapsamlı mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapılarak hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetleri icra edildi. Zeytin Dalı Harekatı'nda canları pahasına mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."