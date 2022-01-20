Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül açıkladı: TAG Otoyolu ulaşıma açıldı mı?

Gaziantep Valisi Davut Gül, önceki gün akşam saatlerinden itibaren ekiplerin otoyol güzergahında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Karla mücadele anlamında kent genelinde 6 bin personelin emek verdiğini anlatan Gül, "En zorlu noktalardan birisi TAG Otoyolu'ydu. Şu an itibarıyla otoyolu tamamen ulaşıma açtık. Don olaylarına karşı herkesin yine de dikkatli olmasını, kar lastiği olmayan araçlarla seyahate çıkılmamasını özellikle istiyoruz." diye konuştu.
Vali Gül, bu süreçte sürekli desteklerini hissettikleri Adalet, Ulaştırma ve Altyapı ve İçişleri bakanlıklarına, bölge milletvekillerine, belediyelere, AFAD, Türk Kızılay ve güvenlik güçlerinin ekiplerine teşekkür etti.
AFAD'DAN YURT GENELİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPALI YOLLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ülke genelindeki aşırı kar yağışı nedeniyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığı, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı yolların açılması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl, Osmaniye, Sakarya, Hatay, Mardin, Düzce ve Van'da aşırı kar yağışının etkili olduğu hatırlatıldı.
Karayolları, jandarma, belediyeler, İl Özel İdare, Türk Kızılay ve UMKE ekiplerinin çalışmalarının AFAD koordinasyonunda dün geceden bu yana aralıksız devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, saat 22.15 itibarıyla son durum aktarıldı.
BOLU'DA 252 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Açıklamaya göre, Bolu genelinde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 252 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
Anadolu Otobanı (İstanbul-Ankara) D-100 kara yolunun her iki yönü kontrollü olarak trafiğe açıldı. Türk Kızılay, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve AFAD ekipleri yolda mahsur kalanların iaşe ve yakıt taleplerini karşılamak üzere bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
MALATYA'DA BAZI İLÇE YOLLARINDA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Çelikhan, Malatya-Pütürge, Arapgir-Divriği ve Arapgir-Kemaliye yolları ulaşıma kapandı.
Malatya-Darende ve Malatya-Hekimhan kara yollarında da tipi nedeniyle ulaşım zaman zaman aksarken, ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA ÇOK SAYIDA MAHALLE VE KÖY YOLU KAPALI
Kahramanmaraş'ta aşırı kar yağışı sonucu Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Türkoğlu ilçelerinde çok sayıda mahalle ve köy yolu kapandı.
Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde de tüm köy yolları kapanırken, Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde elektrik verilemeyen mahalleler bulunduğu, Andırın'a bağlı Köklü Mahallesi ile Türkoğlu'nun Şekeroba ve Beyoğlu mahallerinde içme suyu kesintisi yaşandığı belirtildi.