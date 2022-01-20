Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül açıkladı: TAG Otoyolu ulaşıma açıldı mı?

Vali Gül, bu süreçte sürekli desteklerini hissettikleri Adalet, Ulaştırma ve Altyapı ve İçişleri bakanlıklarına, bölge milletvekillerine, belediyelere, AFAD, Türk Kızılay ve güvenlik güçlerinin ekiplerine teşekkür etti.



AFAD'DAN YURT GENELİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPALI YOLLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ülke genelindeki aşırı kar yağışı nedeniyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığı, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı yolların açılması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl, Osmaniye, Sakarya, Hatay, Mardin, Düzce ve Van'da aşırı kar yağışının etkili olduğu hatırlatıldı.