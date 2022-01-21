Oda TV'nin algı operasyonu patladı! İşte Cuma Namazı öncesi "açız" diye bağıran kadın gerçeği: Alkollü çıktı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen operasyonel ve algı içerikli haberlerin adresi Oda TV yine bir algı operasyonuna imza atmaya kalktı.

BATTIK-BİTTİK ALGISI

Oda TV "ekonomi kötü" algısını işlemek için Burdur Ajans'a dayandırdığı bir haberi "Cuma namazında camiye giren kadından "açız" çığlığı" başlığıyla servis etti.

CHP'nin başını çektiği muhalefetin işlediği "millet aç, battık bittik" algısına su taşıyan haberin aslını Burdur Valiliği ortaya koydu.