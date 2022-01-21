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    • 21.01.2022 17:34
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    • 21.01.2022 17:44
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    Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı trafik kilitlendi! Yüzde 74!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Saat 17:15 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Trakya'da Kar Yağışı etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı, Bulgaristan sınırındaki köylerde 5 santimetreyi geçti.

    Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda da kar yağışı etkili oluyor.

    Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

    KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI
    İstanbul'da öğlen saatlerinde ortalık karardı, gündüz adeta geceye döndü. Meteorolojinin uyarılarının ardından da kar yağışı, İstanbul'a Silivri'den giriş yaptı. Şu anda da İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

    Beylikdüzü'nde lapa lapa yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Köprüsünün üzeri beyaza bürünürken, insanlar yürümekte zorluk çekti.

    TRAFİK YOĞUN
    İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla birlikte Trafik yoğunluğu da arttı. Saat 17:15 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

        PROF. DR. ŞEN: YARIN SABAH BEYAZ BİR ÖRTÜYLE UYANMA İHTİMALİMİZ ÇOK YÜKSEK
        CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları...

        Soğuk bir hava var. Balkanlardan sarkacak soğuk ve yağışlı hava sistemi geliyor. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. İstanbul'da sıcaklık 6 dereceye kadar düşer. İstanbul'a kar gece yarısından sonra olur ama akşam saatlerinden itibaren de karla karışık yağmur yapabilir. Öğleden sonra kuvvetli yağmur olacak. Pazartesi günü İzmir'e bile kar yağabilecek.

        Bilecik, Bursa, Kocaeli'nin doğusu, Bolu, Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı olacak. Kar yağışı çarşamba gününe kadar devam edecek. İstanbul'da sıcaklık gündüz 1-2 dereceye kadar düşecek. Sıcaklıkta düşüşler salı gününe kadar devam edecek.

        İSTANBUL'DA KAR NE KADAR ETKİLİ OLACAK?
        Bu sistemde yerde İstanbul'da kar olacak. Şehir içerisinde 5 santimi geçebilir kar, yükseklerde 15-20 santimi bulabilir. Yarın sabah beyaz bir örtüyle uyanma ihtimalimiz çok yüksek.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
        Rüzgarın, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40 - 70 km / sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı trafik kilitlendi! Yüzde 74!
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