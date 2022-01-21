Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı trafik kilitlendi! Yüzde 74!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Trakya'da Kar Yağışı etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı, Bulgaristan sınırındaki köylerde 5 santimetreyi geçti.
Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda da kar yağışı etkili oluyor.
Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.
KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI
İstanbul'da öğlen saatlerinde ortalık karardı, gündüz adeta geceye döndü. Meteorolojinin uyarılarının ardından da kar yağışı, İstanbul'a Silivri'den giriş yaptı. Şu anda da İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Beylikdüzü'nde lapa lapa yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Köprüsünün üzeri beyaza bürünürken, insanlar yürümekte zorluk çekti.
TRAFİK YOĞUN
İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla birlikte Trafik yoğunluğu da arttı. Saat 17:15 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.