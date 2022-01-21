Son dakika: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı trafik kilitlendi! Yüzde 74!

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI

İstanbul'da öğlen saatlerinde ortalık karardı, gündüz adeta geceye döndü. Meteorolojinin uyarılarının ardından da kar yağışı, İstanbul'a Silivri'den giriş yaptı. Şu anda da İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Beylikdüzü'nde lapa lapa yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Köprüsünün üzeri beyaza bürünürken, insanlar yürümekte zorluk çekti.

TRAFİK YOĞUN

İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla birlikte Trafik yoğunluğu da arttı. Saat 17:15 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.