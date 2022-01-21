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    • 21.01.2022 17:52
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    • 21.01.2022 17:52
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    Afyon'da kimliğini vermek istemeyen adam PKK üyesi çıktı

    Afyonkarahisar'da gün için yabancı uyruklu kişilere yönelik uygulama yapıldı. Uygulama sırasında kimliğini vermek istemeyen ve şüpheli davranışlar sergileyen Suriye uyruklu M.Y.'nin, yüz tanıma sistemi ile PKK/PYD üyesi olduğu ortaya çıktı.

    DHA
    Kimliğini vermek istemeyen adam PKK üyesi çıktı

    Afyonkarahisar'da yabancı kişilere yönelik uygulamada kimliğini vermek istemeyen Suriye uyruklu M.Y.'nin, yüz tanıma sistemi ile PKK/PYD üyesi olduğu ortaya çıktı.

    Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yabancı uyruklu kişilere yönelik Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde yürüttüğü çalışmalar kapsamında yapılan uygulamada kimliğini vermek istemeyen M.Y.'nin, 'Yüz Tanıma Sistemi' ile yapılan sorguda PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi. Terör örgütü üyeliği suçundan 2020 yılında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapıldığı ortaya çıkan M.Y.'ye, süresiz sınır dışı kararı verildi. Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu M.Y., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

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