FETÖ'nün bavulcusu Mehmet Baransu "Bu kez koronavirüs olabilirim" diyerek yine savunma yapmadı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ile firari sanık Tuncay Opçin duruşmaya katılmadı. 2016'dan beri devam eden davada savcılığın iddianamesine karşı günlerce savunma yapan Baransu'nun, geçtiğimiz haziran ayında açıklanan savcının mütalaasına karşı savunmasını yapması bekleniyordu. Sabah'ın haberine göre, birçok duruşmaya farklı mazeret bildirip katılmayan Baransu bu kez, koronavirüse yakalanmış olabileceğini belirterek, Silivri Cezaevinden mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdi.
ŞİKAYETÇİ SUBAYLAR
Davaya müdahil olan emekli kurmay albaylar Suat Aytın ve Hüseyin Hançer ise duruşmada hazır bulundu. Balyoz davasında FETÖ'nün sahte dijital delilleriyle yargılanan ancak davaya müdahillik talepleri kabul edilmeyen emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ve emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri de duruşmayı izledi. Davada sanık avukatları ile müdahillerin talep ve beyanları alındı.
TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Baransu'nun tutukluluk halini devamına karar verdi. Baransu'nun üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tespit tutanakları ve ekleri ile dosya kapsamına göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunması, tutukluluk kararına gerekçe gösterildi.
Mahkeme heyeti, firari sanık Tuncay Opçin'le ilgili yakalama emrinin infazının beklenilmesini kararlaştırdı. Heyet, Baransu'nun bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için cezaevi müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma, 4 Mart'ta ertelendi.
DAVAYI UZATMA ÇABASI
Baransu, 12 Kasım'da yapılan bir önceki duruşmaya da katılmama talebini içeren bir dilekçe göndermişti. 18 Ekim'de ise yargılama yapan hakimleri reddeden Baransu'nun avukatı, bu reddi hakim talebini reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanı için de reddi hakim talebinde bulunmuştu. Baransu'nun reddi hakim talebi, davayı uzatmaya yönelik olarak değerlendirildiği için kabul etmedi.
45 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR