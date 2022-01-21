Bir endişemiz yok. Bence her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, ama vatandaşlarımız da biraz dikkatli olmalı. Maske, mesafe, temizlik önemli. Bunlara dikkat etmek isabetli olur. Sonra niye böyle oldu dememek lazım. Biz elimizden gelen tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmelerle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan "Bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur. Bu bölgeyi çok ciddi rahatsız eder. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz.

Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu Zelensky ve Putin'e ifade etmiştim. Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Sayın Putin ile ama telefon ama Moskova ziyareti ile görüşebiliriz. Barışın egemen olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.