Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra cami içerisinde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi.
Erdoğan, ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Gazetecilere açıklama yapan Başkan Erdoğan şöyle konuştu.
Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oluyor. Vakalarda artış oluyor ama olumlu istikamete geçiş de hızlı oluyor. Hastanelerimizde sıkıntımız yok, durum pozitif hastanelerde. Bu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiğini, böylece de gerek şehir hastanelerimiz gerek diğer hastanelerimizin inşası hızla gerçekleşti ve hastanelerimizdeki doluluk oranı da zannedildiği gibi değil.