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    • 21.01.2022 16:46
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    Başkan Erdoğan, İslam Medeniyetleri Müzesini gezdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesinde incelemelerde bulundu. Ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı.

    Başkan Erdoğan, İslam Medeniyetleri Müzesini gezdi

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra cami içerisinde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi.

    Erdoğan, ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    Gazetecilere açıklama yapan Başkan Erdoğan şöyle konuştu.

    Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oluyor. Vakalarda artış oluyor ama olumlu istikamete geçiş de hızlı oluyor. Hastanelerimizde sıkıntımız yok, durum pozitif hastanelerde. Bu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiğini, böylece de gerek şehir hastanelerimiz gerek diğer hastanelerimizin inşası hızla gerçekleşti ve hastanelerimizdeki doluluk oranı da zannedildiği gibi değil.

        Bir endişemiz yok. Bence her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, ama vatandaşlarımız da biraz dikkatli olmalı. Maske, mesafe, temizlik önemli. Bunlara dikkat etmek isabetli olur. Sonra niye böyle oldu dememek lazım. Biz elimizden gelen tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmelerle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan "Bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur. Bu bölgeyi çok ciddi rahatsız eder. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz.

        Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu Zelensky ve Putin'e ifade etmiştim. Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Sayın Putin ile ama telefon ama Moskova ziyareti ile görüşebiliriz. Barışın egemen olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.
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