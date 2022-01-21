Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.01.2022 07:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2022 07:47
    ABONE OL

    CHP'li İBB’ye korsan işçi cezası

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yapılan işe alımlarda usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. İSPER'in 489 işçiyi İŞKUR'a işe alım ilanı vermeden gizlice aldığı ve bu durumu da kuruma bildirmediği belirlendi.

    İBB’ye korsan işçi cezası

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yapılan işe alımlarda usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetimleri kapsamında İBB'nin iştirak şirketi olan İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'nin (İSPER), 489 işçiyi İŞKUR'a bildirmeden işe aldığı belirlendi.

    BAŞKA ŞİRKETLERDE ÇALIŞTIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
    Bir vatandaş, İSPER'de usulsüz işlemler yapıldığını belirterek ihbarda bulundu. İhbarda İSPER'in İŞKUR'a bağlı bulunduğuna ait belge bulunmasına rağmen kararname ile kadroya geçirilen işçilerin belediye bünyesinde çalıştırılmaları gerekirken başka şirketlerde çalıştırıldığı ifade edildi.


    Ayrıca belediye bünyesindeki diğer şirketlere yine İSPER aracılığıyla eleman temini yapıldığı belirtilirken, belediye bünyesindeki firmaların işçi alımının İŞKUR'a bildirilmediğine dikkat çekildi.



        489 İŞÇİYİ İŞKUR'A İŞE ALIM İLANI VERMEDEN GİZLİCE ALDILAR
        İddiaların araştırılması için görevlendirilen müfettişler, İSPER'in 73 ayrı SGK dosyası üzerinden toplamda 15 bin 274 işçiyi istihdam ettiğini tespit etti. Sabah'ta yer alan habere göre, İSPER'in 489 işçiyi İŞKUR'a işe alım ilanı vermeden gizlice aldığı ve bu durumu da İŞKUR'a bildirmediği belirlendi.



        İSPER yetkilileri ise işçinin alımının pandemi döneminde aciliyetten dolayı yapıldığını ve işe alım ilanlarının İŞKUR'a bildirilmemesinin sehven olduğunu öne sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor kapsamında, yasal zorunluluğunu yerine getirmeyen İSPER'e 906 bin 17 lira idari para cezası uygulandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Memura-emekliye ek zam
        Haberler Güncel CHP'li İBB’ye korsan işçi cezası
            SON DAKİKA