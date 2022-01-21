CHP'li İBB’ye korsan işçi cezası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yapılan işe alımlarda usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetimleri kapsamında İBB'nin iştirak şirketi olan İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'nin (İSPER), 489 işçiyi İŞKUR'a bildirmeden işe aldığı belirlendi.
BAŞKA ŞİRKETLERDE ÇALIŞTIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Bir vatandaş, İSPER'de usulsüz işlemler yapıldığını belirterek ihbarda bulundu. İhbarda İSPER'in İŞKUR'a bağlı bulunduğuna ait belge bulunmasına rağmen kararname ile kadroya geçirilen işçilerin belediye bünyesinde çalıştırılmaları gerekirken başka şirketlerde çalıştırıldığı ifade edildi.
Ayrıca belediye bünyesindeki diğer şirketlere yine İSPER aracılığıyla eleman temini yapıldığı belirtilirken, belediye bünyesindeki firmaların işçi alımının İŞKUR'a bildirilmediğine dikkat çekildi.