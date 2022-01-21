CHP'li İBB’ye korsan işçi cezası





İSPER yetkilileri ise işçinin alımının pandemi döneminde aciliyetten dolayı yapıldığını ve işe alım ilanlarının İŞKUR'a bildirilmemesinin sehven olduğunu öne sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor kapsamında, yasal zorunluluğunu yerine getirmeyen İSPER'e 906 bin 17 lira idari para cezası uygulandı.

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