21 Ocak İstanbul karne saatleri! İstanbul'da lise, ortaokul, ilkokulda karneler saat kaçta verilecek? Bugün karneler erken mi dağıtılacak?

Şimdi milyonlarca öğrenciyi 2021- 2022 eğitim öğretim 1. döneminin karne heyecanı sardı. Bugün milyonlarca öğrenci karne alacak ve okullar yarı yıl tatiline girecek. Karneleri merakla bekleyen öğrenciler "Karneler ne zaman ve saat kaçta verilecek?" sorusuna yanıt bekliyor. Peki, İstanbul'da lise, ortaokul, ilkokulda karneler kaçta verilecek? Bugün karneler erken mi dağıtılacak? İkili eğitim yapılan okullarda kaçta karneler verilecek? İşte merak edilenler!
İSTANBUL'DA KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."
15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 Yılının 15 tatili 4 Şubat Cuma günü sona eriyor.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021-2022 Eğitim yılının ikinci dönemi 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak.