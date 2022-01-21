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    • 21.01.2022 07:16
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    21 Ocak İstanbul karne saatleri! İstanbul'da lise, ortaokul, ilkokulda karneler saat kaçta verilecek? Bugün karneler erken mi dağıtılacak?

    Sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenciler ve velileri tarafından karne saatleri hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Bugün İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamada sabahçı ve öğlenci olan öğrencilerin karne alacağı saatler düzenlendi. Peki, İstanbul'da lise, ortaokul, ilkokulda karneler kaçta verilecek? Bugün karneler erken mi dağıtılacak? İkili eğitim yapılan okullarda saat kaçta karneler verilecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İstanbul’da lise, ortaokul, ilkokulda karneler saat kaçta verilecek?

    Şimdi milyonlarca öğrenciyi 2021- 2022 eğitim öğretim 1. döneminin karne heyecanı sardı. Bugün milyonlarca öğrenci karne alacak ve okullar yarı yıl tatiline girecek. Karneleri merakla bekleyen öğrenciler "Karneler ne zaman ve saat kaçta verilecek?" sorusuna yanıt bekliyor. Peki, İstanbul'da lise, ortaokul, ilkokulda karneler kaçta verilecek? Bugün karneler erken mi dağıtılacak? İkili eğitim yapılan okullarda kaçta karneler verilecek? İşte merak edilenler!

    İSTANBUL'DA KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.

    Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

    "21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."

    15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

    2022 Yılının 15 tatili 4 Şubat Cuma günü sona eriyor.

    İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2021-2022 Eğitim yılının ikinci dönemi 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak.

        E OKUL VBS KARNE GÖRÜNTÜLEME!

        E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir.

        Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır. Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
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        Haberler Güncel 21 Ocak İstanbul karne saatleri! İstanbul'da lise, ortaokul, ilkokulda karneler saat kaçta verilecek? Bugün karneler erken mi dağıtılacak?
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