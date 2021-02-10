



CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin



YALANLADI AMA...

Bilecik'te yerel bir internet kanalının konuğu olan Belediye Başkanı Semih Şahin ise, CHP'li Mehmet Seven'in kendisine yönelttiği bu eleştiriler hakkında sorulan soruya "İspata davet ediyorum" şeklinde çok kısa bir cevap vererek İstanbul ekibi diye bir ekibinin olmadığını savundu. Ancak ulaşılan bilgilere göre Başkan Şahin'in İstanbul'dan getirdiği isimlerin bu ekipte bulunduğu öğrenildi.