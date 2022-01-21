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    • 22.01.2022 12:48
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    • 22.01.2022 12:48
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    Sabah namazının kazası saat kaça kadar kılınır Diyanet? Sabah namazının kazası ne zaman kılınır? Niyet nasıl edilir?

    Müslüman alemi her gün imsak vakti ile güneş vakti arasında sabah namazını kılar yanı güneş doğana kadar kılma zamanı vardır. Bu zamanı kaçıranlar ise sabah namazının kazası ne zaman saat kaçta kılınabilir? Sabah namazının kazası ne zaman kılınır? Sabah namazının kazası saat kaça kadar kılınır Diyanet? Niyet nasıl edilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    takvim.com.tr
    Sabah namazının kazası ne zaman kılınır?

    Sabah namazının kazası ne zaman kılınır? İslamiyet'in şartlarından biri namaz kılmaktır ve sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı olarak günde 5 defa kılınması farzdır. Sabah namazını kaçıran vatandaşlar kazasını ne zaman telafi edeceklerini merak ederek yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Peki Sabah namazının kazası saat kaça kadar kılınır Diyanet? Sabah namazının kazasına nasıl niyet edilir? İşte merak edilenler…

    SABAH NAMAZININ KAZASI NE ZAMAN KILINIR?

    Namazı kazaya kalan kişinin daha önce kazaya bıraktığı namazlar varsa ve bunların sayısı altıyı bulmamışsa, yani kişi sahib-i tertip ise, bu kimse önce kazaya kalan namazını, sonra da o vaktin farzını kılmalıdır.

    Kazaya kalan namazları altı vakit veya daha fazla ise, yani kişi sahib-i tertip değil ise, kaza namazını kerâhet vakitleri dışında dilediği zaman kılabilir (Haddâd, el-Cevhera, I,80; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 221-223).

    Resûl-i Ekrem (s.a.s.), "Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın. Onun keffâreti ancak budur." (Buhârî, Mevâkîtü's-Salât, 37; Müslim, Mesâcid, 315) buyurmuştur. Yine Hz. Peygamber (s.a.s.), Hendek savaşı sırasında harbin şiddetlenmesi nedeniyle ikindi namazını kılamamışlar; bunun üzerine "Bizi ikindi namazından alıkoydular. Allah da onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun." diye beddua etmiş ve ikindi namazını akşam ile yatsı arasında kaza etmiştir (Müslim, Mesâcid, 205). Ayrıca Hayber Fethinden dönerken, bir yerde konakladıklarında uyuyakalmışlar ve vaktinde kılamadıkları sabah namazını güneş doğduktan sonra kaza etmişlerdir (Müslim, Mesâcid, 309).

        Sabah namazının farzı kılmaya niyet edilirken "Allah rızası için vaktine yetişip de kılamadığım ilk sabah namazının farzına" ya da "Allah rızası için son sabah namazımın farzının kılmaya niyet ettim." denir.

        Sonrasında sabah namazının farzının kazasıda normal vakitte kılmış olduğumu namaz gibi 2 rekat farz olacak şekilde sabah namazının farzı kılınır. Sabah namazının farzının kazasının kılınmasındaki tek fark niyet edilme şeklidir. Namazı kılacak olan erkekler için kamet getirmek sünnettir, bu sebeple ikamet namazın sünnetidir vaktin değildir. Bundan dolayı sabah namazının farzının kazasında da kamet getirilmesi gerekmektedir.
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