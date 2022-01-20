Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.01.2022 04:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2022 04:29
    ABONE OL

    Son dakika: Denizli’nin Bozkurt ilçesinde korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

    Son dakika haberi... Denizli’nin Bozkurt ilçesinde, yolcu otobüsü TIR’a çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, yaralananlar olduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

    AJANSLAR
    Denizli’nin Bozkurt ilçesinde korkunç kaza

    Son dakika haberi... Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda aynı istikametteki tıra çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolculardan çoğu yaralandı.

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!
    Haberler Güncel Son dakika: Denizli’nin Bozkurt ilçesinde korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
        SON DAKİKA