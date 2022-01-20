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    • 20.01.2022 17:37
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    Rusya-Ukrayna-AGİT üçlü toplantısının İstanbul'da yapılması için diplomatik temaslar yoğunlaştı

    Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle yeniden başlayacak, 'Ukrayna-Rusya-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Üçlü Temas Grubu' (Minsk) toplantısının İstanbul'da yapılması için görüşmelerin devam ettiği, toplantı tarihinin henüz netleşmediği vurgulandı. İsrail Cumhubaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gelmesinin gündemde olduğu belirtilirdi. Son yıllarda küresel güç değişimleri yaşanırken bölgemizde de etkisi görülüyor. Öte yandan dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada Ermenistan ile Erbil'e uçuşların açıldığı bildirilmişti.

    DHA
    takvim.com.tr
    Rusya-Ukrayna-AGİT üçlü toplantısı İstanbul’da....

    Uluslararası güç düzeninde dönüşümlerin yaşandığı keskin bir dönemeçte Türkiye merkez güç konumuyla öne çıkıyor.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, Türkiye'nin pozisyonunun net olduğu, tansiyonu düşürmek, diyaloğu artırmak ve çatışmayı önlemek olduğu vurgulandı.

    RUSYA VE UKRAYNA, TÜRKİYE'NİN ARABULUCUĞUNA SICAK BAKIYOR

    Ukrayna-Rusya-AGİT Üçlü Temas Grubu toplantısının İstanbul'da yapılması için görüşmelerin devam ettiği, toplantıya daha önceki katılımcılar Rusya, Ukrayna, AGİT, Donbas'tan temsilcilerin katılacağı belirtildi. Toplantı tarihinin kesinleşmediği, bu toplantının ardından da görüşmelerin devam edeceği vurgulandı. Öte yandan, Türkiye'nin arabuluculuğuna hem Rusya hem de Ukrayna'nın sıcak baktığı belirtildi.

    KABİL HAVALİMANI SÜRECİ

        Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda ise Türk heyetinin görüşmelerinin devam ettiği, Taliban'ın da kendi arasında görüşmeleri olduğu belirtildi. Güvenlik konusunda bir mutabakatın olduğu; ama diğer konularda görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Güvenliği dışarıda Taliban'ın, içeride ise kim işletiyorsa onun sağlamasının beklendiği belirtildi. Sürecin ise yapıcı şekilde devam ettiği vurgulandı.

        İSRAİL İLE İLİŞKİLER

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın, Herzog'a "Bekleriz" dediği, Herzog'un da "Gelmek isterim" dediği aktarılarak, İsrail ile diplomatik görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

        Ziyaret tarihinin ise net olmadığı belirtildi. Ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşme yerinin Türkiye veya Ermenistan olmasının planlandığı, başka ülkeye gerek olmadığı belirtildi. Estonya'dan FETÖ'cü Hayrettin Bahşi'nin iadesinin istendiği de bildirildi.

        ERMENİSTAN VE ERBİL İLE UÇUŞLAR BAŞLIYOR

        Öta ynadan geçtiğimiz gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'a 2 Şubat'ta, Erbil'e ise 24 Ocak'ta uçuşların başlayacağını duyurmuştu.

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