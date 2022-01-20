Rusya-Ukrayna-AGİT üçlü toplantısının İstanbul'da yapılması için diplomatik temaslar yoğunlaştı

Uluslararası güç düzeninde dönüşümlerin yaşandığı keskin bir dönemeçte Türkiye merkez güç konumuyla öne çıkıyor.
Ukrayna-Rusya-AGİT Üçlü Temas Grubu toplantısının İstanbul'da yapılması için görüşmelerin devam ettiği, toplantıya daha önceki katılımcılar Rusya, Ukrayna, AGİT, Donbas'tan temsilcilerin katılacağı belirtildi. Toplantı tarihinin kesinleşmediği, bu toplantının ardından da görüşmelerin devam edeceği vurgulandı. Öte yandan, Türkiye'nin arabuluculuğuna hem Rusya hem de Ukrayna'nın sıcak baktığı belirtildi.
KABİL HAVALİMANI SÜRECİ