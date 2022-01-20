Rusya-Ukrayna-AGİT üçlü toplantısının İstanbul'da yapılması için diplomatik temaslar yoğunlaştı

Ziyaret tarihinin ise net olmadığı belirtildi. Ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşme yerinin Türkiye veya Ermenistan olmasının planlandığı, başka ülkeye gerek olmadığı belirtildi. Estonya'dan FETÖ'cü Hayrettin Bahşi'nin iadesinin istendiği de bildirildi.

ERMENİSTAN VE ERBİL İLE UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Öta ynadan geçtiğimiz gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'a 2 Şubat'ta, Erbil'e ise 24 Ocak'ta uçuşların başlayacağını duyurmuştu.