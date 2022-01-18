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    • 18.01.2022 16:56
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    Son dakika: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Vucic, baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

    Vucic Ankara’da! Erdoğan resmi törenle karşıladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı.

    Vucic'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

    Vucic Ankara'da! Erdoğan resmi törenle karşıladı

    Başkan Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Vucic'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Vucic, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

    Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

    İKİ LİDERİN PROGRAMI
    İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Vucic, merdivenlerde Türkiye ve Sırbistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

        Erdoğan ve Vucic, baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

        Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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