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    • 14.01.2022 15:27
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    SON DAKİKA: Türkiye-Ermenistan normalleşme dönemi! Moskova'daki ilk toplantı sona erdi

    Son dakika haberleri... Türkiye'nin Ermenistan özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Emenistan özel temsilcisi Rubin Rubinyan görüşmesi sona erdi. Türkiye-Ermanistan arasındaki ilk görüşmeye 13 yıl sonra Moskova ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği ifade edildi.

    AJANSLAR
    Türkiye-Ermenistan arasında ilk görüşme yapıldı

    Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği ifade edilerek, "Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir" denildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye-Ermenistan normalleşme dönemi! Moskova'daki ilk toplantı sona erdi
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