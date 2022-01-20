Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin kapatılma davasına ilişkin flaş karar

Yüksek Mahkeme, 29 Kasım 2021'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak AYM'ye gönderilen esas hakkındaki görüşü, savunmanın hazırlanması için HDP'ye gönderdi. Partiye, savunmasını hazırlamak için 30 günlük süre verildi.
Yüksek Mahkeme, HDP'nin, siyasi yasak istenen partililerin savunmalarının da Başsavcılığa gönderilmesi yönündeki talebini reddetti.
Ayrıca daha önceki görevleri nedeniyle AYM üyesi İrfan Fidan hakkındaki HDP'nin reddihakim talebi de reddedildi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Bundan sonra, HDP esas hakkındaki savunmasını hazırlayacak.
Daha sonra belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bütün bu aşamalarda istenebilecek ek süre taleplerini de Anayasa Mahkemesi değerlendirecek.
Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.
Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.