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    • 20.01.2022 12:07
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna gerginliği ciddi! Temaslarımızı sürdüreceğiz

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Gerginlik devam ediyor, ciddi. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu şekilde amaç, gerginliğin azaltılması" dedi. Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme süreci hakkında ise "İlk görüşmede sürecin başlamasının amaçları ve neler beklendiği görüşüldü. Biz açıkladık. Hedef tam normalleşme. Ermenistan da bundan çok memnun. Önümüzdeki süreçte, uçuşların başlaması ve özel temsilcilerin atanması dışında hangi adımlar atılabilir onun üzerinde çalışılacak. Özel temsilciler bunu çalışacak. Güven artırıcı adımlar konuşulacak" diye konuştu.

    Rusya-Ukrayna gerginliği ciddi!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin, "NATO-Rusya ve ABD-Rusya arasındaki diyalog bu konuda belirleyici olacak." dedi.

    Çavuşoğlu, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginliğe ilişkin son durumun sorulduğu Çavuşoğlu, bu konuda hem iyimser hem de kötümser olanların bulunduğunu belirtti.

    "NATO-Rusya ve ABD-Rusya arasındaki diyalog bu konuda belirleyici olacak" diyen Çavuşoğlu, NATO'nun, Rusya'ya sözlü cevap verdiğini, Rusya'nın tekliflerine karşı yazılı cevap vereceğini söyledi.

    Cenevre'de, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir araya geleceğini anımsatan Çavuşoğlu, "Gerginlik devam ediyor ve ciddi. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Amaç, gerginliğin azaltılması." ifadesini kullandı.



    TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ
    Ermenistan ve Türkiye ilişkilerindeki normalleşme sürecine ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, özel temsilcilerin ilk görüşmede, sürecin başlamasının amaçlarını ve neler beklendiğini görüştüğünü dile getirdi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    "Ermenistan ile hedef tam normalleşme. Biz bunu açıkladık. Ermenistan da bundan çok memnun. Uçuşların başlaması ve özel temsilcilerin atanması dışında hangi adımlar atılabilir onun üzerinde çalışılacak. Özel temsilciler, bunu çalışacak. Güven artırıcı adımlar konuşulacak."

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