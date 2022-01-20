Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.01.2022 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2022 12:13
    ABONE OL

    Son dakika: 2 doz BionTech olana TURKOVAC! Bakan Koca duyurdu: Dünyada bir ilk olacak

    Son dakika koronavirüs haberleri... Yerli aşı TURKOVAC'la ilgili önemli bir bilimsel çalışma pazartesi günü başlıyor. 2 doz BionTech aşı olanlara 1 doz TURKOVAC aşısı yapılacak.

    2 doz BionTech olana TURKOVAC!

    Bakan Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarındaki son duruma ilişkin soruya, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. Hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. Pazartesi günü başlayacak çalışma. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

    Detaylar gelecek...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tepeli’ye inceleme sonrası fondaş medya saldırıya geçti
    Haberler Güncel Son dakika: 2 doz BionTech olana TURKOVAC! Bakan Koca duyurdu: Dünyada bir ilk olacak
        SON DAKİKA