Onur belgesi kaç puanla alınır? Onur belgesi kimlere verilir? MEB 2021-2022 yılı 1. dönem onur belgesi alma şartları...

Onur belgesi kimlere verilir? Onur belgesi kaç puanla alınır? Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci 21 Ocak Cuma günü yani yarın 1. dönem karnelerini alacak ve heyecan dorukta. İlk dönem ders notlarını merak eden ve öğrenmek isteyen öğrenciler, veliler e-okul sisteminde büyük yoğunluk oluşturmaya başladı. Takdir ve teşekkürün yanı sıra onur belgesinin nasıl alınacağıi kaç puan gerektiği gibi konular araştırma konusu oldu. Peki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1. dönem onur belgesi alma şartları nelerdir?
ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?
Onur belgesinin nasıl alınacağı öğrencilerin araştırdığı bir konudur. Onur belgesini alabilmenin bazı detayları bulunuyor. Onur belgesini alabilmek taktir ve teşekkür belgelerini almaktan daha zor olabiliyor.
Onur belgesini almak isteyen öğrenciler, okulunda başarılı bir öğrencilik hayatı geçirmesi gerekiyor. Hem başarılı hem de örnek olacak davranışlar yapması, onur belgesi alınması konusunda etkilidir.
Onur belgesi her öğrenciye verilen belge türleri değildir. Onur belgesinde başarılı olmak yeterli olmuyor. Bireyler okul adına birçok proje gerçekleştirerek onur belgesini almaya hak kazanabilir. Öğrencilerin Türkçe dilini çok iyi konuşması ve okul gereçlerine olan davranışları onur belgesini almak için etkili durumlardır. Onur belgesi, taktir ve teşekkür belgesinden ayrı olarak öğrencilere verilir.