Onur belgesi kaç puanla alınır? Onur belgesi kimlere verilir? MEB 2021-2022 yılı 1. dönem onur belgesi alma şartları...

Onur belgesini almak isteyen öğrenciler, okulunda başarılı bir öğrencilik hayatı geçirmesi gerekiyor. Hem başarılı hem de örnek olacak davranışlar yapması, onur belgesi alınması konusunda etkilidir.

Onur belgesi her öğrenciye verilen belge türleri değildir. Onur belgesinde başarılı olmak yeterli olmuyor. Bireyler okul adına birçok proje gerçekleştirerek onur belgesini almaya hak kazanabilir. Öğrencilerin Türkçe dilini çok iyi konuşması ve okul gereçlerine olan davranışları onur belgesini almak için etkili durumlardır. Onur belgesi, taktir ve teşekkür belgesinden ayrı olarak öğrencilere verilir.