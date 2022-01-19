Son dakika: Yarıyıl tatili öncesi Omicron alarmı! Anadolu şehirlerine taşınacak!

Bir çok üniversitede finallerini tamamlayıp tatile girmeye başladı. Bu da büyük bir hareketlilik anlamına geliyor. Üniversite öğrencilerinin evlerine dönmesi ve tatil nedeniyle memleketlere ziyaretler omicron varyantının Anadolu'ya yayılmasına neden olacak. 10 gün içinde de Anadolu şehirlerinde hızla bir vata artışı yaşanması bekleniyor.
Yapılan hesaplamalara göre şubat ayının ilk iki haftasında günlük vaka sayılarının 100 bini geçecek. Şubat ayı sonunda ise pik yapıp plato çizecek. Ne zaman düşüşe geçeceğini ise üçüncü doz aşıların oranı belirleyecek. Üçüncü doz aşılarını hızla tamamlayan ülkelerde vaka sayıları da hızla düşmeye başladı.