Son dakika: Yarıyıl tatili öncesi Omicron alarmı! Anadolu şehirlerine taşınacak!

Delta varyantıyla pandeminin sonlarına yaklaşıldığını belirten Unutmaz, "Omicron bu durumu hem geciktirdi hem hızlandırdı. Dünyada inanılmaz bir şekilde yayılıyor. Birkaç aya kadar birçok ülkede zirve yapacak. Çünkü enfekte edecek kimse kalmayacak. Hem aşılarla hem de enfeksiyon sonucu bağışıklık kalkanı oluşacak.

Benim tahminim bahara doğru azalmaya başlaması, yaza kadar da pandeminin bir şekilde bitmesi. Ama koronavirüs her zaman bizimle olacak. Belki her yıl enfekte olacağız, soğuk algınlığı gibi hafif olacak. Çok yeni bir varyant çıkarsa ona karşı özel bir aşı gerekebilir" dedi.