Elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak elektrik kesintisi olan ilçeler! Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Küçükçekmece, Güngören

ESENYURT

NO: 9885316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 2011. sk bölgelerinde 19/01/2022 00:00:00 - 19/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9886316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3013., 3015., 3017., 3111., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 19/01/2022 02:00:00 - 19/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9702488

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1203., 1205., 1207. sk bölgelerinde 19/01/2022 09:00:00 - 19/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9828092

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERGENE, YAĞMUR, ÇİSE, ÜVEYİK sk bölgelerinde 19/01/2022 09:00:00 - 19/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747891

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk / PINAR mah 1475., 1476., 1477., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 19/01/2022 09:00:00 - 19/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9827932

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 138., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 19/01/2022 12:00:00 - 19/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 9748036

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgelerinde 19/01/2022 09:00:00 - 19/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 9868316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 19/01/2022 00:05:00 - 19/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9867324

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, HAMAM, KANARYA, MARMARA, MELEK, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk / YENİDOĞAN mah ALT, CAMİ, DİRSEK, KUYU, ORDU, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, YEŞİLAY, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk bölgelerinde 19/01/2022 00:05:00 - 19/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9868317

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 19/01/2022 00:05:00 - 19/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9748001

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk / YUNUS EMRE mah 1622. sk bölgelerinde 19/01/2022 09:30:00 - 19/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 9891319

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah MAHMUDİYE, YÜRÜTEN sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah AYVACIK, MAHMUDİYE, ORTAÇ, SOĞANLI, ÖĞRETİCİ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 19/01/2022 00:00:00 - 19/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9892316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATA, ATİLLA, AYVACIK, BEYATLI, TAŞÇILAR, YÜRÜTEN, İNÖNÜ, ŞİNASİ sk bölgelerinde 19/01/2022 02:00:00 - 19/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 9873316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, SEVGİ sk / MERKEZ mah CENDERE, CEYHUN, ERSEVEN, SELAMET, TABYA, ZİNNUR, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/01/2022 01:00:00 - 19/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9929406

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah LALAPAŞA, SEYİR sk bölgelerinde 19/01/2022 09:00:00 - 19/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9827792

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DEMİR, GÜNEŞLİ, OKUL, SOLMAZ sk bölgelerinde 19/01/2022 09:30:00 - 19/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.