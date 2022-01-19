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    • 19.01.2022 16:55
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    Şanlıurfa, Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 Şanlıurfa, Adıyaman Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

    Türkiye'nin neredeyse bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci gözlerini okulların yarın tatil olup olmayacağına çevirdi ve bazı illerden açıklamalar peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, Şanlıurfa, Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 Şanlıurfa, Adıyaman Valiliği kar tatili açıklaması var mı? İşte son gelişmeler...

    Şanlıurfa, Adıyaman’da yarın okullar tatil mi?

    Dün bazı il ve ilçelerde 19 Ocak Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti. Kar yağışı bugün yine ülke genelinde etkisini gösteriyor ve Meteroloji'den uyarılar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Öte yandan ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağına odaklandı. Peki, Şanlıurfa, Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 Şanlıurfa, Adıyaman Valiliği kar tatili açıklaması var mı? İşte merak edilenler...

    ŞANLIURFA'DA KAR NEDENİYLE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

    Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

    KAHRAMANMARAŞ'TA KAR NEDENİYLE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

    Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.

        ADIYAMAN'DA OKUL TATİLİ UZATILDI

        Adıyaman Valiliği, 20 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

        Salı ve Çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuran Adıyaman Valiliği, Perşembe günü de okulları tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
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