Dün bazı il ve ilçelerde 19 Ocak Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti. Kar yağışı bugün yine ülke genelinde etkisini gösteriyor ve Meteroloji'den uyarılar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Öte yandan ülkemizin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaşadığı illerde ertesi gün kar tatil olup olmayacağına odaklandı. Peki, Şanlıurfa, Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 Şanlıurfa, Adıyaman Valiliği kar tatili açıklaması var mı? İşte merak edilenler...
ŞANLIURFA'DA KAR NEDENİYLE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ
Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA KAR NEDENİYLE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.