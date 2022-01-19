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    Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 Perşembe Bingöl’de okullarda ders işlenmeyecek mi? Bingöl Valiliği açıklaması…

    Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Ülke genelinde yoğun kar yağışları yaşanıyor ve etkisini daha çok gösterdiği illerin valiliklerinden kar tatili açıklamaları geliyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler yaşadığı şehirde okulların yarın tatil edilip edilmediğini öğrenmek istiyor ve araştırmalarını hızlandırıyor. Peki 20 Ocak 2022 Perşembe Bingöl’de okullarda ders işlenmeyecek mi? Bingöl Valiliği açıklaması geldi mi? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Bingöl’de yarın okullar tatil mi?

    Bingöl'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 Perşembe Bingöl'de okullarda ders işlenmeyecek mi? Bingöl Valiliği açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bingöl'de yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler valiliklerden gelen kar tatili açıklamalarından dolayı kendi şehrinde okulların yarın tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. İşte cevabı...

    20 OCAK PERŞEMBE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Bingöl'de yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

    Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

    Kentte okullar kar yağışı nedeniyle bugün de tatil edilmişti.

        METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 6-8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ZİRAİ DON UYARISI: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 Perşembe Bingöl’de okullarda ders işlenmeyecek mi? Bingöl Valiliği açıklaması…
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