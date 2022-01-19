Bingöl'de yarın okullar tatil mi? 20 Ocak 2022 Perşembe Bingöl'de okullarda ders işlenmeyecek mi? Bingöl Valiliği açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bingöl'de yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler valiliklerden gelen kar tatili açıklamalarından dolayı kendi şehrinde okulların yarın tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. İşte cevabı...
20 OCAK PERŞEMBE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bingöl'de yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kentte okullar kar yağışı nedeniyle bugün de tatil edilmişti.