Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'nda torpil iftiralarına sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'nda torpil iftiralarına tepki gösterdi.

Erdoğan, "Bu ülkede kadrolaşmanın kitabını CHP yazmıştır. Bu yaptıklarını milletimiz görüyor. Bize bu noktada çamur atamazlar. Bunların kadrolaşma yanında beceriksizliklerine de milletimiz hep şahit oldu. Bu adam bir SSK'yı yönetemedi. Şu anda gelmiş ülkenin yönetimine talip oluyor. Her şeyi A'dan Z'ye yalan. Bozuk zemberek gibi dönüyor dönüyor aynı yalanı söylüyor" dedi.

Öte yandan HDP'li Semra Güzel'in terörist kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafı da eleştiren Erdoğan, "Bir defa böyle bir sözde milletvekilinin parlamentomuzda olması bizim için bir kara lekedir. Kesinlikle dokunulmazlığının süratle kaldırılması gerekiyor" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları:

SİNAN BURHAN: CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığının önüne giderek "tarafsız olun, torpil yapmayın" gibi birtakım açıklamalarda bulunmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesine ise 5 bine yakın CHP ve İYİ Parti kökenli isim alındı. Bir de mülakat oldu, 150 kişi girdi, 70 kişi yazılıda 90 almıştı, mülakatta 40 verildi. Yazılıda 40 alanların mülakat puanı da 90'a çıkarıldı. Burada da bir torpil ve iltimas ortaya çıktı. Bu konularla ilgili görüşünüz nedir?

Bu ülkede kadrolaşmanın kitabını CHP yazmıştır. Biliyorsunuz Mehmet Moğultay bu işin en mahir hareket edenlerindendir. Onun "CHP'lileri almayacağım da ülkücüleri mi alacağım" gibi bir ifadesi de vardır. Sadece onunla kalmadı tabi. CHP'nin o dönemlerdeki bakanlarının hepsinde aynı uygulama olmuştur. Seyfi Oktay'ına git, aynı şeyi görürsün. Bunların yönettiği belediyelerde de hep aynı şeyi görürsün. Şimdi burada da bunlar aynı bu uygulamayı yürütüyorlar. Bu yaptıklarını milletimiz görüyor. Bize bu noktada çamur atamazlar. Bunların kadrolaşma yanında beceriksizliklerine de milletimiz hep şahit oldu. Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında olduğu dönemde bu millet hastanelerde kan revan içinde kalıyordu, serum şişesi bulamıyordu. Savaş Ay'ın o programında kolu kangren olan o yavrunun halini ben unutamıyorum mesela. Bu adam bir SSK'yı yönetemedi. Şu anda gelmiş ülkenin yönetimine talip oluyor. Her şeyi A'dan Z'ye yalan. Bozuk zemberek gibi dönüyor dönüyor aynı yalanı söylüyor.

Burada hakikaten bir istiklal mücadelesini hep beraber vermemiz lazım. 2023 bu ülkenin adeta istiklal mücadelesinin verileceği yıl olacaktır. Elhamdülillah, milletimiz her şeyin farkında. İşte bu hafta Aydın'daydık. Aydın'da halkımızın teveccühünü gördük hamdolsun. Aldığım resmi rakama göre meydanda 30 bin vatandaşımız vardı. Ondan sonra Danışma Meclisindeki heyecan, coşku da bambaşkaydı. Bunun yanında Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını yaptık. Sağ olsun Süleyman Bey'in riyasetinde orada güzel ve zengin bir müze yapıldı. Bütün bunlarla beraber bir coşku, bir heyecan artık arazide kendini gösteriyor. İnşallah 2023'te çıkacak netice, birçoğunun herhalde siyaset sahnesinden silinmesine de vesile olacaktır.

BETÜL SOYSAL BOZDOĞAN: HDP'li milletvekili Semra Güzel'in terörist kıyafetiyle terör bataklığında çektirdiği fotoğraflar gündemin sıcak konusu. Konuya dair sizin son açıklamanız, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeydi. HDP'li vekilin terör geçmişi tartışılırken muhalefetin pozisyonunun ne olacağı merak konusu. CHP'den, terör ve terörist CHP'nin kırmızı çizgisidir açıklaması geldi. Fakat CHP'li Adana İl Başkanı, PKK yöneticiliğinden hüküm giymiş bir kişi olan HDP'li Aysel Tuğluk'un sağlık nedenlerinden dolayı tahliyesi gerekir şeklinde bir konuşma yaptı ki, bu da çok eleştirildi ve bu bir çelişki olarak görülüyor. Muhalefetin Semra Güzel konusunda aldığı ve alacağı pozisyona dair yorumunuz ne olur?

Biz kendimizi muhalefete göre dizayn etmiyoruz. Bizim şu anda Cumhur İttifakı olarak tavrımız belli. Sözde milletvekili bu kadınla alakalı ben açıklamamı yaptım. Devlet Bey de aynı şekilde yaptı. İYİ Parti de bununla ilgili galiba "Gelirse bizim kanaatimiz budur." dedi. Bir defa böyle bir sözde milletvekilinin parlamentomuzda olması bizim için bir kara lekedir. Kesinlikle dokunulmazlığının süratle kaldırılması gerekiyor. Çünkü orada bitmiyor. Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yargı yolu açılmış oluyor. Biz bu konunun özellikle takipçisi olacağız. Bunların dışında da şu anda hazır olan yaklaşık 15 fezleke var. Bunların da takibinde olacağız. Bunların da dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ve yargı yolunun açılmasının takipçisi olmaya mecburuz. Şu anda Cumhur İttifakı olarak biz bunların peşindeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hassasiyetlerini biliyoruz. Parlamentomuzun terörle anılmasını kesinlikle istemiyoruz.