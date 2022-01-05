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    • Güncel
    • 05.01.2022 16:09
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    • 05.01.2022 16:09
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    MEB binasından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu'ndan komik itiraf

    Randevusuz bir kabadayılık havasıyla daha önce Merkez Bankası ve TÜİK'e adeta baskın düzenleyen Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığına alınmamıştı. Kendi adamına da bahçe kapısına kilit vurdurtarak algı yapmayan çalışan Kılıçdaroğlu, söz konusu ziyarete ilişkin komik bir itiraf geldi. Kılıçdaroğlu, özel kalemin Milli Eğitim Bakanına yazdığını belirterek, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talebinin Whatsapp'dan atılan bir mesajla yapıldığını itiraf etmiş oldu.

    MEB binasından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu’ndan komik itiraf

    Devlet kurumlarını hedef alan ve çeşitli tehditler savuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Milli Eğitim Bakanlığı vardı.

    BAKANLIĞA ALINMADI

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerden oluşan bir ekiple Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) ziyaret etmek istedi. Ancak bakanlığa alınmadı.

    KOMİK İTİRAF

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi, onların gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı ziyarete ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, komik bir itirafta bulundu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından saat 13.00'te randevusu olmadığı halde Milli Eğitim Bakanlığına gideceğini açıklamış ve randevusu olmadığı gerekçesiyle Bakanlığa alınmamıştı.

        WHATSAPP'TAN RANDEVU MU OLUR?

        Sabah'ın haberine göre, gazeteciler ile buluşmasında konunun gündeme gelmesi üzerine açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, özel kaleminin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e yazdığını ancak yanıt alamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, bu cevabıyla aslında randevu talep etmek için Bakan Özer'i aramadıklarını, özel kalemin sadece bir mesaj attığını ve bu mesajı yanıt alamadıklarını itiraf etmiş oldu.

        "MAVİ TİK OLMADI"

        Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, "Bakan'ın mavi tik olmadığını" ifade ederek şunları söyledi:

        "Randevu verilmiyor, gidiyorum gençler adına oraya gidip o açıklamayı yaptım. Kalabalıkta kilidi filan göremedim. Bizim değil TBMM Başkanı'nın tepki göstermesi lazım. Seçilmiş bir milletvekili, bırakın genel başkan vs. bir kamu kurumuna nasıl giremez? Bu eleştiriyi hazmedememektir, 'adaletsizliği sürdüreceğiz, sen neden hak arayanların yanındasın' demektir. Ankara İl Başkanlığı örgütü toplamak istemiş, ben hemen 'gelmesinler' dedim. 'Ben ve kadın milletvekilleri gideceğiz' dedim. Sokağa çıkacağız, asacağız, keseceğiz, yok öyle şey. Ben onların haklarını savunacağım, hazırlıklar yapılıyor."
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