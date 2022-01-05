MEB binasından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu’ndan komik itiraf

Devlet kurumlarını hedef alan ve çeşitli tehditler savuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez Milli Eğitim Bakanlığı vardı.
BAKANLIĞA ALINMADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerden oluşan bir ekiple Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) ziyaret etmek istedi. Ancak bakanlığa alınmadı.
KOMİK İTİRAF
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi, onların gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı ziyarete ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, komik bir itirafta bulundu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından saat 13.00'te randevusu olmadığı halde Milli Eğitim Bakanlığına gideceğini açıklamış ve randevusu olmadığı gerekçesiyle Bakanlığa alınmamıştı.