MEB binasından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu’ndan komik itiraf

"MAVİ TİK OLMADI"

Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, "Bakan'ın mavi tik olmadığını" ifade ederek şunları söyledi:

"Randevu verilmiyor, gidiyorum gençler adına oraya gidip o açıklamayı yaptım. Kalabalıkta kilidi filan göremedim. Bizim değil TBMM Başkanı'nın tepki göstermesi lazım. Seçilmiş bir milletvekili, bırakın genel başkan vs. bir kamu kurumuna nasıl giremez? Bu eleştiriyi hazmedememektir, 'adaletsizliği sürdüreceğiz, sen neden hak arayanların yanındasın' demektir. Ankara İl Başkanlığı örgütü toplamak istemiş, ben hemen 'gelmesinler' dedim. 'Ben ve kadın milletvekilleri gideceğiz' dedim. Sokağa çıkacağız, asacağız, keseceğiz, yok öyle şey. Ben onların haklarını savunacağım, hazırlıklar yapılıyor."