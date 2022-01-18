Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Karnesinde 2 olan teşekkür belgesi alabilir mi? Takdir, teşekkür belgesi nasıl alınır?

Peki karnesinde 2 notu olan öğrenci takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilir mi? Takdir ve teşekkür almak için Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olmalıdır. Karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortamalası 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL ALINIR? ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur.

Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alır.