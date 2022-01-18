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    • 18.01.2022 13:39
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    • 18.01.2022 13:39
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    Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Karnesinde 2 olan teşekkür belgesi alabilir mi? Takdir, teşekkür belgesi nasıl alınır?

    Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Okullarda birinci dönemin sona ermesine az bir zaman kala heyecan dorukta. Milyonlarca öğrenci takdir, teşekkür belgesi alıp alamayacağını merak ediyor ve şartların neler olduğunu araştırıyor. Öğrenciler kadar öğretmenler de sömestr tatili öncesinde çocuklarının ders notlarını merak ediyor ve öğrenmek istiyor. Peki takdir ve teşekkür belgesi alma şartları nelerdir? Devamsızlığı bulunan ve karnesinde 2 olan takdir, teşekkür belgesi alabilir mi? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

    Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Karnesinde 2 olan teşekkür belgesi alabilir mi? Takdir, teşekkür belgesi nasıl alınır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Okulların kapanmasına ve yarı yıl tatilinin başlamasına az bir süre kala karne notunu merak eden öğrenciler takdir ya da teşekkür alıp alamayacağını merak ediyor ve öğrenmek istiyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

    KARNESİNDE 2 OLAN TEŞEKKÜR BELGESİ ALABİLİR Mİ?

    Bazı öğrencilerin sınavları oldukça başarılı geçti. Tüm derslerinden geçen ve ders ortalaması oldukça yüksek olan bazı öğrencilerin karnesinde 2 olması onları endişelendiriyor.

    Peki karnesinde 2 notu olan öğrenci takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilir mi? Takdir ve teşekkür almak için Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olmalıdır. Karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortamalası 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek.

    TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL ALINIR? ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

    70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.

    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur.

    Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alır.

        DEVAMSIZLIĞI OLAN TAKDİR VE TEŞEKKÜR ALABİLİR Mİ?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılki yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde kriterleri açıklamıştı. O kriterler şöyleydi:

        Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

        a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

        b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

        c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
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        Haberler Güncel Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Karnesinde 2 olan teşekkür belgesi alabilir mi? Takdir, teşekkür belgesi nasıl alınır?
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