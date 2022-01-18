Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı! İlk sınavdan tam not

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da kent ekonomisine önemli katkı sağlayan Meslek Liseleri, vasıflı eleman yetişmeye de devam ediyor.
Bu kapsamda 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılan ve Efeler ilçesinde turizm alanında mesleki eleman yetiştiren 350 öğrenci mevcutlu tek lise olarak hizmet veren Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri de mezun olduktan sonra ara eleman değil aranan eleman vasfına sahip oluyor.
Her fırsatta mesleki liselerin ülke ekonomisine verdiği önemine dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Müzesi'nin açılışının ardından müze içerisinde yer alan Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama alanını ziyaret etti.