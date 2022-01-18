Serdar Kuzuloğlu, İslam'ın ve insanlığın seçkin şahsiyeti Hz. Adem'e galiz söylemlerle saldırdı

Şarkıcı Sezen Aksu, çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadelerini kullanarak Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret etmişti.
Aksu'nun bu skandal şarkısı toplum nezdinde tepkiyle karşılanmış, konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da bir açıklama gelmişti.
Türkiye, Sezen Aksu'nun Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret ettiği şarkısını konuşurken bir skandal daha patlak verdi.
AĞIZ DOLUSU HAKARET ETTİ
Serdar Kuzuloğlu isimli sözde gazeteci, bir konferansta yaptığı konuşmada had sınırlarını aşarak Hz. Adem ve Hz. Havva'ya ağız dolusu hakaret etti.
HZ. ADEM VE HZ. HAVVA'YA GALİZ HAKARETLER
Toplumun manevi değerlerini pervasızca ayaklar altına alan Kuzuloğlu, İslam'ın ve insanlığın seçkin şahsiyeti ve atası olan Hz. Adem'e bir Müslüman'ın dilinin varmayacağı galiz söylemlerle saldırdı.