Serdar Kuzuloğlu, İslam'ın ve insanlığın seçkin şahsiyeti Hz. Adem'e galiz söylemlerle saldırdı

Şarkıcı Sezen Aksu, çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadelerini kullanarak Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret etmişti.

Aksu'nun bu skandal şarkısı toplum nezdinde tepkiyle karşılanmış, konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da bir açıklama gelmişti.



Türkiye, Sezen Aksu'nun Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret ettiği şarkısını konuşurken bir skandal daha patlak verdi.