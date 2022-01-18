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    • 19.01.2022 00:15
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    Serdar Kuzuloğlu, İslam'ın ve insanlığın seçkin şahsiyeti Hz. Adem'e galiz söylemlerle saldırdı

    Sezen Aksu'nun Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret ettiği skandal şarkısının etkileri sürerken benzer bir olay daha patlak verdi. Serdar Kuzuloğlu, bir konferansta yaptığı konuşmada had sınırlarını aşarak, İslam'ın ve insanlığın seçkin şahsiyeti ve atası olan Hz. Adem'e bir Müslüman'ın dilinin varmayacağı galiz söylemlerle saldırdı. Daha da ileri giden Kuzuloğlu, seviyesiz bir üslupla kainat ve alemlerin rabbi olan Allah'ı seslendirip, Hz.Adem'e hakaretlerini sürdürdü.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Serdar Kuzuloğlu Hz. Adem’e hakaret etti

    Şarkıcı Sezen Aksu, çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadelerini kullanarak Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret etmişti.

    Aksu'nun bu skandal şarkısı toplum nezdinde tepkiyle karşılanmış, konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da bir açıklama gelmişti.

    Türkiye, Sezen Aksu'nun Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret ettiği şarkısını konuşurken bir skandal daha patlak verdi.



    AĞIZ DOLUSU HAKARET ETTİ
    Serdar Kuzuloğlu isimli sözde gazeteci, bir konferansta yaptığı konuşmada had sınırlarını aşarak Hz. Adem ve Hz. Havva'ya ağız dolusu hakaret etti.



    HZ. ADEM VE HZ. HAVVA'YA GALİZ HAKARETLER
    Toplumun manevi değerlerini pervasızca ayaklar altına alan Kuzuloğlu, İslam'ın ve insanlığın seçkin şahsiyeti ve atası olan Hz. Adem'e bir Müslüman'ın dilinin varmayacağı galiz söylemlerle saldırdı.



        ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH'A BÜYÜK SAYGISIZLIK
        Kuzuluoğlu, daha da ileri giderek seviyesiz bir üslupla kainat ve alemlerin rabbi olan Allah'ı seslendirip, Hz.Adem'e hakaretlerini sürdürdü.



        TCK 216 NE DİYOR?
        Birçok kişi halkın dini değerlerine kastedildiğini belirterek Serdar Kuzuloğlu'nun TCK 216'dan yargılanmasını istedi.

        Türk Ceza Kanunu 216. maddesi;

        HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA

        "Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

        (2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

        (3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükümleri yer almaktadır.



        "İSLAM'A SÖVMENİN HÜRRİYETİNİ İSTİYORLAR"
        Önce Sezen Aksu sonra da gazeteci görünümlü müptezel Serdar Kuzuloğlu'nun İslam'ın seçkin şahsiyeti, insanlığın atası Hz. Adem ve Hz. Havva'yı hedef alan sözleri, akıllara Malcolm X'in "İslam'a sövmekten başka fikri olmayanlar, fikrin değil İslam'a sövmenin hürriyetini istiyor." sözlerini getirdi.

        Takvim.com.tr / Özel haber
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